Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, παρέλαβε σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου, τρείς (3) προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας», συνολικής έκτασης 161.456,84 τ.μ., που βρίσκεται στον Δήμο Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Προσφορές υπέβαλαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

• Αντώνιος Υάκινθος.

• INNOVATION AND DEVELOPMENT M.A.E.

• MATENISA TRADING CO.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ως προς την πλήρωση των κριτηρίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του διαγωνισμού θα εκκινήσει άμεσα, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου οι προσφορές θα αποσφραγιστούν, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ) που έχει εκπονηθεί, ο γενικός χωρικός προορισμός του ακινήτου ορίζεται ως «μικτή χρήση» και εξειδικεύεται κατά ζώνες στην ανάπτυξη χρήσεων «Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού» και «Τουρισμού – Αναψυχής». Οι χρήσεις αυτές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων, παραθεριστικών κατοικιών, εγκαταστάσεων εστίασης & αναψυχής και αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

Στον Δήμο Θερμαϊκού θα παραχωρηθεί συνολικά το 50% της έκτασης του ακινήτου με ζώνη χρήσης «Τουριστικό – Παραθεριστικό Χωριό» (50.000 τ.μ.), αφού πρώτα ο επενδυτής θα ολοκληρώσει την κατασκευή των κοινόχρηστων υποδομών. Επιπλέον, εντός της έκτασης που θα παραχωρηθεί στον Δήμο, προβλέπεται η δημιουργία σχολικής μονάδας (4.000 τ.μ.). Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την οριοθετημένη δασική περιοχή, περίπου 23.000 τ.μ., δημιουργούν σημαντικές προοπτικές αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στην περιοχή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ενώ η αξιοποίηση του ακινήτου θα συμβάλλει στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου.

Πηγή: skai.gr

