ΔΥΠΑ: Έκλεισε η πλατφόρμα για το νέο voucher 750 ευρώ

Έκλεισε το πρωί της Δευτέρας 21 Ιουλίου η πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης για το voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ σε 170.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

H ανακοίνωση της ΔΥΠΑ

Σήμερα, Δευτέρα 21 Ιουλίου και ώρα 11:00, ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση υποβολής αιτήσεων ανέργων και εργαζόμενων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για ανέργους και εργαζόμενους ωφελούμενους».

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων Ανέργων και Εργαζόμενων και η δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτητων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα, πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Τα προγράμματα κατάρτισης θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων αφού ολοκληρώσουν τα μαθήματα και οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται σε δεξιότητες που έχουν υψηλή ζήτηση και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική απασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

Πηγή: skai.gr

