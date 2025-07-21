ΤτΕ: Πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας τον Μάιο, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια

Πλεόνασμα ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ (196,5 εκατ. ευρώ) εμφάνισε, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, τον Μάιο, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι τον αντίστοιχο μήνα του 2024 το Ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα 2,32 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, αντανακλά το αποτέλεσμα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που έχουν συντελεστεί κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρεσιών.

Είναι ενδεικτικό ότι ο τομέας των υπηρεσιών, ιδίως του τουρισμού, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΤτΕ, εμφάνισε φέτος τον Μάιο πλεόνασμα 2,21 δισεκατομμυρίων, από 1,88 δισεκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πλέον το 20% του ΑΕΠ της Ελλάδας και το 20% της απασχόλησης.

Παράλληλα βελτιωμένη ήταν και η εικόνα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας καθώς το σχετικό έλλειμμα περιορίστηκε φέτος τον Μάιο στα 2,3 δισ. ευρώ από 3,4 δισ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η εμφάνιση του πλεονάσματος, εκτός της στήριξης που προσφέρει ο τουρισμός, οφείλεται σε δύο παράγοντες:

- Πρώτον στις εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας της ΕΕ, με τις οποίες ενισχύονται οι υποδομές αλλά και η ψηφιοποίηση της οικονομίας, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του τουρισμού και των υπηρεσιών εν γένει.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκτο αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, μετά από την εκπλήρωση 39 νέων οροσήμων και στόχων. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 5 αιτήματα πληρωμής και το συνολικό ποσό εκταμιεύσεων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τη χώρα ανέρχεται σε 21,3 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, που υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 66% των διαθέσιμων πόρων. Το αίτημα για το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

- Ο δεύτερος παράγοντας, συνδέεται με την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Οι αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έχουν οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τον τουριστικό κλάδο.

