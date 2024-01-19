Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε την Παρασκευή η χρηματιστηριακή αγορά, στα επίπεδα των 1,340 μονάδων στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, καθώς δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τα αρχικά της κέρδη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.340,03 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.349,15 μονάδες (+0,60%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,93 %, ενώ από τις αρχές του 2024 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 3,63%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 172,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 86,47 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 25.639.988 μετοχές.

Μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, μεταβιβάστηκε το 5,8% των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε θεσμικούς επενδυτές στα πλαίσια του χθεσινού placement των 6 εκατ. τεμαχίων της εταιρείας, στην τιμή των 13,20 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,47%), του ΟΤΕ (+1,01%) και της Aegean Airlines (+0,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,43%) της Viohalco (-3,24%), Quest Συμμετοχών (-1,86%), της Τέρνα Ενεργειακή (-0,97%) και της Εθνικής (-0,89%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Eurobank διακινώντας 6.480.860 και 4.803.660 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 85,80 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 53 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Moda Bango (+11,97%) και Παΐρης (+5,83%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-8,65%) και Doppler (-5,84%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 22,1500 -0,23%

ALPHA BANK: 1,5600 +0,39%

AEGEAN AIRLINES: 11,3000 +0,89%

VIOHALCO: 5,9800 -3,24%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,5200 -3,43%

ΔΕΗ: 12,1500 +0,41%

COCA COLA HBC: 27,3000 +0,74%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5600 +0,39%

ΕΛΠΕ: 7,1700 -0,14%

ELVALHALCOR: 2,1400 -0,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,9000 -0,89%

ΕΥΔΑΠ: 5,9500 -0,17%

EUROBANK: 1,7400 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2900 -1,86%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0600 +0,64%

MOTOR OIL: 24,8200 +1,47%

JUMBO: 25,8000 +0,39%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,3400 +0,79%

ΟΛΠ: 24,8000 +0,20%

ΟΠΑΠ: 15,9100 +0,06%

ΟΤΕ: 13,0500 +1,01%

AUTOHELLAS: 13,7200 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,3880 -0,35%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7200 -0,34%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,2500 -0,97%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.