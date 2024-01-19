Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε την Παρασκευή η χρηματιστηριακή αγορά, στα επίπεδα των 1,340 μονάδων στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, καθώς δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τα αρχικά της κέρδη.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.340,03 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.349,15 μονάδες (+0,60%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,93 %, ενώ από τις αρχές του 2024 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 3,63%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 172,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 86,47 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 25.639.988 μετοχές.
Μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, μεταβιβάστηκε το 5,8% των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε θεσμικούς επενδυτές στα πλαίσια του χθεσινού placement των 6 εκατ. τεμαχίων της εταιρείας, στην τιμή των 13,20 ευρώ ανά μετοχή.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,59%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,47%), του ΟΤΕ (+1,01%) και της Aegean Airlines (+0,89%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,43%) της Viohalco (-3,24%), Quest Συμμετοχών (-1,86%), της Τέρνα Ενεργειακή (-0,97%) και της Εθνικής (-0,89%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Eurobank διακινώντας 6.480.860 και 4.803.660 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 85,80 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,98 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 53 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Moda Bango (+11,97%) και Παΐρης (+5,83%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-8,65%) και Doppler (-5,84%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 22,1500 -0,23%
ALPHA BANK: 1,5600 +0,39%
AEGEAN AIRLINES: 11,3000 +0,89%
VIOHALCO: 5,9800 -3,24%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,5200 -3,43%
ΔΕΗ: 12,1500 +0,41%
COCA COLA HBC: 27,3000 +0,74%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5600 +0,39%
ΕΛΠΕ: 7,1700 -0,14%
ELVALHALCOR: 2,1400 -0,23%
ΕΘΝΙΚΗ: 6,9000 -0,89%
ΕΥΔΑΠ: 5,9500 -0,17%
EUROBANK: 1,7400 αμετάβλητη
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2900 -1,86%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0600 +0,64%
MOTOR OIL: 24,8200 +1,47%
JUMBO: 25,8000 +0,39%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,3400 +0,79%
ΟΛΠ: 24,8000 +0,20%
ΟΠΑΠ: 15,9100 +0,06%
ΟΤΕ: 13,0500 +1,01%
AUTOHELLAS: 13,7200 +0,29%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,3880 -0,35%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7200 -0,34%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,2500 -0,97%
