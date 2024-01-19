ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023

Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, αφήνοντας με διαφορά πίσω το ρεκόρ του 2019 οπότε και είχαν εισπραχθεί την αντίστοιχη περίοδο 17,88 δισ. ευρώ.

Αυξημένα κατά 2,682 δισ. ευρώ εμφανίζονται τα έσοδα από τον τουρισμό και σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2022 (ήταν 17,433 δισ. ευρώ).

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 δείχνουν ότι στο επισκοπούμενο διάστημα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 20,11 δισ. αυξημένες κατά 12,5% έναντι εκείνων του 2019.

Πηγή: skai.gr

