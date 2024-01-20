Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Ιανουαρίου

Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 1.208.700.000 ευρώ σε 2.416.330 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 22 έως 26 Ιανουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
* Από τις 22 έως 26 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
* Στις 25 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 1.110.000.000 ευρώ σε 2.350.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
* 30 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
* 15 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
* 200.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
* 30 εκατ. ευρώ σε 300 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
* 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
