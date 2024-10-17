Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,60%- Στα 118,96 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία προσέγγισε τα επίπεδα των 1.440 μονάδων.

Ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια, για τρίτη φορά το 2024.

Η αγορά συμπλήρωσε τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός xρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 1,93%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.438,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,60%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 118,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.879.075 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,45%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,61%), της Τιτάν (+2,28%), της Εθνικής (+2,20%), του ΟΛΠ (+1,44%) και της Eurobank (+1,34%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-0,88%), των ΕΛΠΕ (-0,70%) και της Πειραιώς (-0,68%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Εθνική διακινώντας 5.949.001 και 4.216.899 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 31,45 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 22,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 36 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ +9,52% και Κλωστήρια Ναυπάκτου +9,41%

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Moda Bango -5,79% και ΕΛΒΕ -4,46%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,7000 +2,28%

ALPHA BANK: 1,5270 +0,63%

AEGEAN AIRLINES: 10,4300 +0,68%

VIOHALCO: 5,6700 +1,25%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6600 +0,46%

ΔΑΑ:7,6400 +0,53%

ΔΕΗ: 12,0800+0,75%

COCA COLA HBC:33,7000 +0,48%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8740 +0,86%

ΕΛΠΕ: 7,0750 -0,70%

ELVALHALCOR: 1,88880 +2,61%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5180 +2,20%

ΕΥΔΑΠ: 5,6100 -0,18%

EUROBANK: 2,0430 +1,34%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4500 +0,13%

MOTOR OIL: 21,0800 +1,05%

JUMBO: 26,1600 -0,23%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,1800 +0,85%

ΟΛΠ:28,1000 +1,44%

ΟΠΑΠ: 15,8400 -0,88%

ΟΤΕ: 15,9900 +0,25%

AUTOHELLAS:11,1000 +1,09%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7840 -0,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0400 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5800 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.