Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ 100,3: Κάνουμε τα πάντα για να μπει φρένο στις τιμές βασικών αγαθών

«Έχω τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι θα κάνουμε τα πάντα και είμαστε ανοικτοί σε κάθε σοβαρή και θετική πρόταση για να μπει φρένο, ειδικά σε τιμές τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης. Από την πρώτη ημέρα είχα ζητήσει από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να συμβάλλουν με πράξεις κοινωνικής ευθύνης» τόνισε μιλώντας στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Για τη συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως «ζήτησα εγώ αυτή τη συνάντηση, αν και βλέπω κάθε μέρα τους βουλευτές και η πόρτα μου είναι ανοικτή σε όλους. Ο βουλευτής εκπροσωπεί τον λαό, επομένως βρίσκω καθημερινά χρόνο και τους συναντώ. Συνεργαζόμαστε με όλους.

Γιατί το έκανα αυτό; Διότι το απόγευμα της Δευτέρας στις 18:30 παρουσιάζω με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη, τις προτάσεις, τις στρατηγικές και τις πολιτικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ήθελα πριν να έχω συνάντηση με τους βουλευτές για να ξέρω τις απόψεις τους. Σε αυτό το κομμάτι η σύμπνοια και η στήριξη είναι πανίσχυρη».

Τόνισε ακόμα πως «έθεσαν μια σειρά από θέματα, ζήτησα τις προτάσεις τους και τους είπα μάλιστα ότι είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι χρειάζεται για να μπουν στην λαϊκή αγορά οι παραγωγοί. Θέλω να συζητήσω με τους Περιφερειάρχες για να βρούμε τους τρόπους να έρθουν οι παραγωγοί στις λαϊκές και να ενισχύσουμε την δυνατότητα κατευθείαν πρόσβασης των πολιτών στα προϊόντα των παραγωγών. Κίνητρο είναι το συμφέρον της κοινωνίας και θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης πως από το καλοκαίρι η κατάσταση με τις τιμές είναι καλύτερη. Από τον Μάιο ως τον Αύγουστο οι τιμές ήταν 1-2% μειωμένες κατά μέσο όρο σε σχέση με πέρυσι. «Μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα δίνουμε τη μάχη. Έχουμε πλήρη συνείδηση της αγοράς».

Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στο σχολικό καλάθι λέγοντας ότι δούλεψε πολύ καλά και οι τιμές ήταν 10% πιο χαμηλές σε σχέση με πέρυσι. «Θέλουμε αυτό να δουλέψει αυτό σε μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Αφορά τα πάντα, τόσο στα είδη διατροφής και στα βασικά είδη διαβίωσης για κάθε νοικοκυριό» συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ακόμα πως είμαστε σε μια τροχιά που το πρόβλημα της συνεχούς αύξησης των προϊόντων έχει μαζευτεί και ανακόψαμε τον μεγάλο όγκο των αυξήσεων. Ο στόχος είναι να συνεχιστεί μια αποκλιμάκωση των τιμών μέσα και από την κοινωνική ευθύνη και από τους ελέγχους στην αγορά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η μάχη είναι καθημερινή σε όλα τα μέτωπα και πως είναι σε εξέλιξη μεγάλος έλεγχος στις 26 μεγάλες εταιρείες που ελέγχονται σε 2.500 κωδικούς, για το αν έχουν υπερβεί σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021. Θέλει χρόνο για να τελειώσει ο έλεγχος, είναι τεράστιος ο όγκος των δεδομένων, αλλά θα έχει ένα αποτέλεσμα.

Αναφέρθηκε μάλιστα στο λάδι, τονίζοντας ότι έχει αυξηθεί 60% από πέρυσι και καταγράφει 2,4% στον πληθωρισμό τροφίμων. Ο βασικός λόγος της μεγάλης αύξησής του, όπως ανέφερε, είναι ότι στην Ισπανία που παράγει το μισό λάδι της Ευρώπης, υπήρξε τρομακτική ζημιά και εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Φέτος, φαίνεται να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί ομαλά η συγκομιδή του λαδιού και θα καταγραφεί αργότερα στο ράφι όταν το λάδι αυτό μεταποιηθεί και βγει στην αγορά.



