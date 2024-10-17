ΥΠΕΘΟ: Στις 407.000 οι διασυνδέσεις POS με ταμειακές μηχανές και συστήματα ERP

Αντιμέτωποι με πρόστιμα από 10.000 έως 20.000 ευρώ θα βρεθούν όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει ταμειακές μηχανές και POS όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι από επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους

Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από κλιμάκια της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι προτεραιότητα κατά τη διενέργεια των ελέγχων δίνεται στις επιχειρήσεις με τους μεγαλύτερους τζίρους. Οι επιχειρήσεις που θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους είναι αντιμέτωπες με την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο:

10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Στις 407.000 οι διασυνδέσεις POS

Στις 407.000 έφθασαν οι διασυνδέσεις POS με ταμειακές μηχανές και συστήματα ERP (ειδικά λογιστικά προγράμματα που χρησιμοποιούν αρκετές επιχειρήσεις για την έκδοση αποδείξεων). Ειδικά τους τελευταίους 4 μήνες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150.000 επιπλέον διασυνδέσεις που αφορούσαν κυρίως την διασύνδεση POS με συστήματα ERP, επιχειρήσεις που αντικατέστησαν τα παλιά συστήματα ταμειακών ή/και POS με καινούργια, εποχικές επιχειρήσεις κα. Έτσι, το ποσοστό συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων πλέον ξεπερνάει συνολικά το 96%. Σημειώνεται ότι το ορόσημο που είχε τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για την απρόσκοπτή χρηματοδότηση της χώρας- που ήταν 400.000 διασυνδέσεις- επετεύχθη νωρίτερα από την προθεσμία, ενώ για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδεθεί ακόμη εντατικοποιούνται οι έλεγχοι ξεκινώντας από εκείνες με τους υψηλότερους τζίρους.

Η ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου αποφέρει ήδη σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Είναι ενδεικτικό ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,3%, κάτι που οφείλεται αφενός στην ανάπτυξη της οικονομίας και αφετέρου στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής όπως η διασύνδεση των POS με ταμειακές μηχανές και τα συστήματα ERP.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι κατά το πρώτο 8μηνο του έτους- και ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί πλήρως το έργο της διασύνδεσης- παρατηρείται μια σημαντική αύξηση πληρωμών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.

Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

στην εστίαση αύξηση κατά 16% (από 4,8 δισ. σε 5,5 δισ. ευρώ),

στα ταξί αύξηση κατά 177% (από 18 εκατ. σε 50 εκατ. ευρώ),

στους γιατρούς κατά 20,1% (από 227 εκατ. σε 273 εκατ. ευρώ),

στα κομμωτήρια και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας κατά 13,8% (από 326 εκατ. σε 371 εκατ. ευρώ),

στα γυμναστήρια και στις αθλητικές δραστηριότητες κατά 34,8% (από 56 εκατ. σε 75 εκατ. ευρώ),

στα ξενοδοχεία κατά 8,8% (από 3,6 δισ. ευρώ σε 3,9 δισ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην ανάπτυξη και αφετέρου στην επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών αλλά και στην εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής όπως η διασύνδεση των ταμειακών με τα POS που εξασφαλίζει παραπάνω έσοδα για το κράτος.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Όλοι θυμόμαστε τις φωνές εκείνων που έλεγαν ότι η Κυβέρνηση δεν θα πετύχαινε αυτό που δεν πέτυχαν όλες οι άλλες Κυβερνήσεις. Και όμως εμείς το κάναμε! Οι 407.000 διασυνδέσεις POS με ταμειακές μηχανές και με συστήματα ERP αποτελούν μια εμβληματική μεταρρύθμιση στην προσπάθεια μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Μια μεταρρύθμιση που παράγει ήδη θετικά αποτελέσματα. Συνέβαλαν - μαζί με την ανάπτυξη- στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 10,3% πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό. Παρατηρείται, επίσης, σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε μια σειρά από κλάδους όπως στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, στα ταξί, στους γιατρούς και αλλού, κάτι που εξασφαλίζει παραπάνω έσοδα για το κράτος και μειώνει την φοροδιαφυγή. Το έργο αυτό είναι έργο όλων μας. Και πρωτίστως των εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών που διασύνδεσαν εγκαίρως τα συστήματά τους. Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω τόσο εκείνους όσο και τους εκατοντάδες τεχνικούς, τους παρόχους, τους υπαλλήλους και τα στελέχη της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση αυτού του τόσο σύνθετου έργου».

Τι μένει να γίνει

Απομένει το 4% των υπόχρεων επιχειρήσεων να διασυνδέσει τα συστήματα του. Από αυτό το ποσοστό, έχουν καταγραφεί 2.000 περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει τεχνικό ζήτημα αναντιστοιχίας των POS με τα λογιστικά συστήματα ERP που διαθέτουν. Για τις περιπτώσεις αυτές έχει δοθεί περιθώριο λίγων εβδομάδων προκειμένου να βρεθεί τεχνική λύση ή να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε αντικατάσταση του εξοπλισμού τους. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει προσωποποιημένη ενημέρωση από την ΑΑΔΕ και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί τους.

