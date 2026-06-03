Τη διαρκή πολιτική κατεύθυνση που έχει η Ελλάδα διαχρονικά, δηλαδή τη συνεργασία και τη συναντίληψη μεταξύ των βαλκανικών χωρών, επιβεβαιώνουν συναντήσεις, όπως η 19η Διάσκεψη των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης των εργασιών.

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως «τέτοιες συναντήσεις είναι απολύτως χρήσιμες σαν δίαυλοι επικοινωνίας, δίαυλοι αποκλιμάκωσης και δίαυλοι συνεργασίας και ειδικά εδώ στα βαλκάνια, σε μία γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή».

«Είχα σήμερα τη μεγάλη χαρά και την τιμή εδώ, στη Θεσσαλονίκη, να απευθυνθώ στη διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των βαλκανικών χωρών. Θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, τον στρατηγό Χούπη για την εξαιρετική οργάνωση, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα σχόλια όλων των συμμετεχόντων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός και συνέχισε: «Θα ήθελα, όμως, να κάνω και μία γενικότερη παρατήρηση. Τέτοιες συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιες στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν δίαυλοι επικοινωνίας, δίαυλοι αποκλιμάκωσης και δίαυλοι συνεργασίας. Και ειδικά δε εδώ στα Βαλκάνια σε μία γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας. Επίσης επιβεβαιώνει τη διαρκή πολιτική κατεύθυνση που έχει η Ελλάδα διαχρονικά. Δηλαδή τη συνεργασία και τη συναντίληψη μεταξύ των βαλκανικών χωρών».

Τις εργασίες της Διάσκεψης, με θέμα «Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία: Προσαρμογή στις Νέες Πραγματικότητες του Πολέμου», άνοιξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ενώ στην 19η Διάσκεψη συμμετέχουν οι χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και σε ρόλο παρατηρητή η Κροατία και η Σλοβενία.

Σημειώνεται πως οι Σύνοδοι ξεκίνησαν το 2007 με ελληνική πρωτοβουλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.