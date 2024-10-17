Μείωσε ξανά τα επιτόκια η ΕΚΤ

Σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες (την τρίτη μείωση για φέτος), προχώρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων μειώθηκε στο 3,25% από 3,5%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης μειώνεται σε 3,40%, το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 3,65%, με ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με το ΔΣ της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες πριν επιστρέψει σε τροχιά αποκλιμάκωσης του χρόνου. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο εγχώριος πληθωρισμός παραμένει υψηλός, καθώς οι μισθοί εξακολουθούν να σημειώνουν άνοδο με αυξημένο ρυθμό. Ωστόσο, οι πιέσεις στο κόστος εργασίας μετριάζονται, και τα κέρδη αντισταθμίζουν εν μέρει την επίδρασή τους στον πληθωρισμό.

Οι αγορές, προβλέπουν ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2025.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, το γερμανικό οικονομικό ινστιτούτο ifo προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα φτάσει στο 2,6% στο έτος.

Η ΕΚΤ έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι οι αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, θέλοντας να έχει ελευθερία κινήσεων, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πορεία της οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.