Ένα άγαλμα που η αλήθεια είναι ότι δεν μοιάζει και τόσο πολύ στον Λίο Μέσι, είχε δημιουργηθεί και τοποθετηθεί στην Κολκάτα της Ινδίας, με το ύψος του να φτάνει στα 21 μέτρα!

Ωστόσο, όποιος πρόλαβε… τον GOAT είδε, αφού πλέον το άγαλμα αφαιρέθηκε από τις Αρχές!

Όπως αναφέρθηκε, εντοπίστηκε πρόβλημα σταθερότητας και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τους πολίτες, από τη στιγμή που σε ισχυρούς ανέμους το άγαλμα έδειχνε να κινείται και να προκαλεί αγωνία σε όσους βρίσκονταν κοντά!

Η τοποθέτησή του είχε γίνει μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

A giant 70ft statue of Lionel Messi was taken down in India on Monday, after authorities in Kolkata cited safety concerns as the statue was seen 'swaying in strong winds' 💨 pic.twitter.com/nivyVUkk9X — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 3, 2026

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