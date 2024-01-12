Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,35% και 87,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, απορροφώντας την προσφορά που εκδηλώθηκε ενδοσυνεδριακά για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, με την αγορά να διασπά ανοδικά τις 1.350 μονάδες, κλείνοντας σε υψηλά 10 ετών.

Η αγορά κινήθηκε ανοδικά για έβδομη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,94%.

Θετικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της δήλωσης Λαγκάρντ ότι τα επιτόκια μάλλον έχουν σημειώσει τα υψηλά τους.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.352,65 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου του 2014 (1.353,01 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.353,30 μονάδες (+0,40%) και κατώτερη στις 1.339,66 μονάδες (-0,61%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,12%, ενώ από τις αρχές του 2024 καταγράφει κέρδη 4,60%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 87,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.235.331 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Eurobank (+2,65%), Viohalco (+2,03%), Τιτάν (+1,59%), Autohellas (+1,54%) και Σαράντης (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-4,00%), της Quest Συμμετοχών (-1,93%), του ΟΠΑΠ (-1,88%) και της Elvalhalcor (-1,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.768.910 και 3.506.640 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 20,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,67 εκατ. ευρώ

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 62 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva +29,85% και Fieratex +13,38%

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Vidavo -8,89% και Επίλεκτος -7,69%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 22,3000 +1,59%

ALPHA BANK: 1,6140 +0,97%

AEGEAN AIRLINES: 11,6800 -1,02%

VIOHALCO: 6,0200 +2,03%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,1600 -0,28%

ΔΕΗ: 12,3500 +0,24%

COCA COLA HBC:27,3900 +1,29%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5200 -4,00%

ΕΛΠΕ: 7,1800 +0,28%

ELVALHALCOR: 2,1600 -1,37%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,9400 -0,09%

ΕΥΔΑΠ: 6,0600 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,7600 +2,65%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5800 -1,93%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1200 -0,63%

MOTOR OIL: 25,0600 +1,29%

JUMBO: 25,0200 +1,13%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,5200 -0,37%

ΟΛΠ:24,7500 -0,60%

ΟΠΑΠ: 15,6500 -1,88%

ΟΤΕ: 13,1400 +0,77%

AUTOHELLAS:13,1800 +1,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5140 +0,46%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,6900 +1,52%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,2500 +0,06%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

