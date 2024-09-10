Ολοκληρώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ η πολύωρη σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης.

Σύμφωνα με τον philenews.com, οι πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε -όπως δεν αναμενόταν να υπάρξει- θετική κατάληξη σε όλα τα θέματα που ηγέρθηκαν κατά τη συζήτηση που έγινε, τα περισσότερα από την κυπριακή πλευρά.

Ωστόσο, η συζήτηση μεταξύ των μερών θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, συνεπώς αποφεύχθηκε ναυάγιο της διαδικασίας.

Οι υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών, Γιώργος Παπαναστασίου και Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσαν πως η συζήτηση ήταν όντως εποικοδομητική και θα συνεχιστεί.

Ωστόσο, ο κ. Σκυλακάκης απέφυγε τρεις φορές να απαντήσει καταφατικά σε ερωτήσεις που του έγιναν κατά πόσο είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο κ. Σκυαλακάκης είπε: «Όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η συνάντηση αυτή ήταν εποικοδομητική. Η δουλειά συνεχίζεται». Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν οι κοινές συνισταμένες και να υπάρξει εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, ο Έλληνας Υπουργός είπε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι άλλο και ότι «αυτά που είπαμε αρκούν για σήμερα». Απαντώντας σε άλλη ερώτηση αν είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί η λύση, ο κ. Σκυλακάκης επανέλαβε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι.

Στην επιμονή δημοσιογράφου αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν «και σε πολιτικό επίπεδο, προφανώς». Η αναφορά σε νέα διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο (και πολιτικές αποφάσεις) δυνατό να παραπέμπει σε δυστοκία της σημερινής σύσκεψης να μειώσει τις τεχνο-οικονομικής φύσης διαφορές που χωρίςζουν τις δύο πλευρές.

Ο Κύπριος πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε της σύσκεψης στο μεγαλύτερο μέρος της και εξερχόμενος για να μεταβεί σε άλλη υποχρέωση είπε ότι η συζήτηση που έγινε ήταν εποικοδομητική. Το ίδιο επανέλαβε κατά την επιστροφή του στο Προεδρικό, προσθέτοντας ότι η σύσκεψη ήταν μια καλή ευκαιρία να ακούσουν οι πλευρές η μία την άλλη και να διευκρινιστούν διάφορα θέματα.

Πηγή: skai.gr

