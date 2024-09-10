Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν και αρχικά κινήθηκαν ανοδικά, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.430 μονάδων. Στήριγμα στην αγορά έδωσε η μετοχή της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.426,10 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,56%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.441,27 μονάδες(+0,50%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 89,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,52 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 19.633.492 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Coola HBC (+2,03%), της Lamda Development (+0,43%), της Elvalhacor (+0,22%) και της Εθνικής (+0,11%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,12%), της Πειραιώς (-2,06%), της Ελλάκτωρ (-2,02%) και του ΟΤΕ (-1,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.170.873 και 3.438.482 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 14,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,46 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 29 μετοχές, 66 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ave +6,09% και Minerva +3,57%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα -3,61% και Παϊρης -3,53%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,2500 -0,77%

ALPHA BANK: 1,5200 -1,30%

AEGEAN AIRLINES: 11,1000 -2,12%

VIOHALCO: 5,6400 -0,35%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2000 -0,58%

ΔΑΑ:7,7380 -0,79%

ΔΕΗ: 1,5000 -1,20%

COCA COLA HBC:34,1000 +2,03%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9840 -2,02%

ΕΛΠΕ: 7,0300 -1,33%

ELVALHALCOR: 1,8160 +0,22%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5540 +0,11%

ΕΥΔΑΠ: 5,6500 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,9800 -1,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0700 +0,43%

MOTOR OIL: 21,6400 -1,19%

JUMBO: 23,8800 -1,32%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,5000 -0,77%

ΟΛΠ:26,7000 -1,48%

ΟΠΑΠ: 15,8500 -0,81%

ΟΤΕ: 14,7400 -1,73%

AUTOHELLAS:11,2000 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8980 -2,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 -0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2400 -0,10%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.