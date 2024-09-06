Νέα σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας (Κρήτης)- Κύπρου και στη συνέχεια με το Ισραήλ (το λεγόμενο πρότζεκτ Great Sea Interconnector), συγκάλεσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου αναφέρθηκε σήμερα ο 'Ελληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ είπε: «δεν έγιναν αυτά που περιμέναμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα την Τρίτη σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην οποία ενημερώθηκα από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας ότι θα συμμετάσχει».

Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σήμερα σε ερωτήσεις δημοσιογράφων «πού κολλάει ο GSI στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου», απάντησε «δεν κολλάει πουθενά».

«Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις κάποιων πολιτικών προσώπων, είτε υπέρ είτε εναντίον. Εμείς ως διακυβέρνηση είμαστε υπόλογοι μόνο στον κυπριακό λαό και ως διακυβέρνηση θα πάρουμε απόφαση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Έχουμε δει στην Ιστορία αυτής της Δημοκρατίας τι έγινε με μεγάλα έργα, με μεγάλης στρατηγικής σημασίας έργα και πού κατέληξαν. Εμείς, ως υπεύθυνη διακυβέρνηση, θα πάρουμε μια απόφαση και δεν θα φεσώσουμε ούτε οικονομικά το κράτος ούτε τους πολίτες σίγουρα. Η απόφασή μας θα στηριχθεί σε πραγματικά δεδομένα και δεν θα έχει καμιά, είτε εποικοδομητική ή όχι, ασάφεια. Και είναι για αυτό τον λόγο που ζήτησα να έρθουν στην Κύπρο, να έχουμε ενώπιόν μας όλα τα δεδομένα» δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος.

