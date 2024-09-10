«Ώρα μηδέν» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

Καθοριστική σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, του επονομαζόμενου Great Sea Interconnector, πραγματοποιείται σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Στη σύσκεψη θα παρακαθίσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Κομισιόν, ΑΔΜΗΕ, NEXANS) ενώ την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης. Παρά το ότι σήμερα δεν αναμένονται ανακοινώσεις, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι η υλοποίηση του έργου -δηλαδή η κατασκευή και πόντιση καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη- θα καθοριστεί από το κατά πόσον οι διαφορές μεταξύ των πλευρών θα γεφυρωθούν κατά τη σημερινή σύσκεψη ή όχι.

Διαφωνία Αθήνας-Λευκωσίας

Από την καθυστέρηση που υπάρχει για την οριστική συμφωνία καθίσταται σαφές ότι Λευκωσία και Αθήνα διαφωνούν για την οικονομική πτυχή του έργου. Η Κυπριακή Κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το κόστος υλοποίησης δεν θα εκτοξευθεί, ενώ την ίδια ώρα επιχειρεί να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις για τα βήματα που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση που το έργο τελικά δεν υλοποιηθεί. «Ως υπεύθυνη κυβέρνηση, θα πάρουμε μια απόφαση και δεν θα φεσώσουμε οικονομικά ούτε το κράτος ούτε τους πολίτες», δήλωσε το Σάββατο ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Από την Αθήνα εκπέμπεται δυσαρέσκεια για τις κυπριακές υπαναχωρήσεις, με τον υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας να ζητά από την Κυπριακή Κυβέρνηση συγκεκριμένες αλλαγές στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, που να εξασφαλίζουν κερδοφορία για τους επενδυτές.

Γεωπολιτική αξία

Πέραν του οικονομικού σκέλους, η Κυπριακή Κυβέρνηση δέχεται πιέσεις για διευκόλυνση της υλοποίησης του έργου και για γεωπολιτικούς λόγους, καθώς το καλώδιο θα ενώνει στην ουσία την ηπειρωτική Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι η απόληξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα καταλήγει στο Ισραήλ. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Κύπρο από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. H Τζούλι Φίσερ, στο πλαίσιο παρέμβασής της, έστειλε μήνυμα για την κατασκευή του Great Sea Interconnector δηλώνοντας πως «τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε».

