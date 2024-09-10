Σημαντική συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατασκευή μονάδων ανακύκλωσης ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ, ανοίγοντας το δρόμο για κρίσιμα έργα διαχείρισης απορριμμάτων.

Ειδικότερα, έως 85% μπορεί να φτάσει η κοινοτική ενίσχυση για την υλοποίηση Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης στη χώρα μας, από το ΕΣΠΑ 2021-2027, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η παραπάνω συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώθηκε στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε (6/9), στο πλαίσιο της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Συνολικά οι διαθέσιμοι πόροι για την κατασκευή μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης που θα διατεθούν από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ), ανέρχονται σε 600 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, χαιρέτισε την παραπάνω συμφωνία και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στη χώρα μας για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η προσπάθεια διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα έχει, ιστορικά, ορισμένες βαθιές αδυναμίες. Περιλαμβάνει μια πραγματικότητα προστίμων και ολικής αποτυχίας. Σήμερα, η κυβέρνηση, ανατρέπει πλήρως αυτή την πραγματικότητα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από εκεί που η συντριπτική πλειοψηφία των αποβλήτων ήταν σε παράνομη διαχείριση, περνάμε σε μια "state of the art" διαχείριση, με καινοτόμες μονάδες, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αυτές προηγμένων, ευρωπαϊκών χωρών».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Σκυλακάκης: «Κυκλική οικονομία, ωστόσο, δεν σημαίνει μόνο διαχείριση, αλλά και ανακύκλωση. Και αυτό ακριβώς αποτελεί αντικείμενο του νομοσχεδίου που θέσαμε προσφάτως σε δημόσια διαβούλευση. Χρειαζόμαστε πλήρη αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στην ανακύκλωση, η οποία να περάσει στα νοικοκυριά. Δική μας υποχρέωση αποτελεί να διευκολύνουμε και να παροτρύνουμε διαρκώς τα νοικοκυριά, με εύκολα και κατανοητά εργαλεία, να υιοθετούν στην καθημερινότητά τους κινήσεις ανακύκλωσης. Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων θα σημάνει, παράλληλα, τη μείωση των τελών αποκομιδής. Θα πρέπει να βάλουμε μπροστά μια win-win διαδικασία, όπου τα οργανικά απόβλητα θα αποκτήσουν μεγάλη αξία. Η ανακύκλωση δημιουργεί πλούτο, ο οποίος θα γυρίσει στην ελληνική κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: «Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα την τελευταία πενταετία στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η Ελλάδα δημιούργησε απόθεμα αξιοπιστίας και πέτυχε αυτή τη συμφωνία, που ουσιαστικά διασφαλίζει ότι όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που έχει ανάγκη η χώρα, θα ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη πενταετία. Πλέον ανοίγει ο δρόμος, ώστε μέσα στο επόμενο εξάμηνο να υπογραφούν οι συμβάσεις για την κατασκευή των μεγάλων μονάδων του Ανατολικού και του Δυτικού τομέα της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Λάρισας, της Καβάλας, αλλά και μικρότερων όπως η Άνδρος, η Τήνος κά. Έτσι, με συγκεκριμένα σύγχρονα έργα υποδομής, αλλάζουμε τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα και από ουραγό στην ΕΕ, βάζουμε την πατρίδα μας στη θέση που της αξίζει».

Ως ένα «γιγαντιαίο» βήμα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης στη χώρα μας χαρακτήρισε τη συμφωνία ο προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας Ελλάδας - Κύπρου, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Carsten Rasmussen. Όπως είπε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του, εάν προωθηθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα μπορεί να αποβούν τελικά ιδιαίτερα επωφελείς για τη χώρα μας, καθώς δίνεται η ευκαιρία στην Ελλάδα να αποκτήσει μία ιδιαίτερα προωθημένη πολιτική για την κυκλική οικονομία.

Η συμφωνία για τον σκοπό αυτό, είναι αποτέλεσμα συντονισμένης συνεργασίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σημειώνεται πως αντίστοιχο ποσοστό ίσχυε και στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Τη συμφωνία παρουσίασαν ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, Γιώργος Ζερβός και ο Carsten Rasmussen.

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ηλίας Παλιαλέξης.

