Χωρίς απώλειες τα ελληνικά ομόλογα μετά τη Moodys

Δεν «άγγιξε» την αγορά ομολόγων η ετυμηγορία της Moodys.

Δύο συνεδριάσεις μετά την απόφαση του διεθνή οίκου αξιολόγησης να μην προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητα τις προοπτικές της, η δευτερογενής αγορά ομολόγων δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί.

Είναι ενδεικτικό ότι το περιθώριο των ελληνικών 10ετών ομολόγων, έναντι των αντίστοιχων γερμανικών, παραμένει σταθερά κάτω από το όριο του 1%.

Στο μεταξύ την προσεχή Τετάρτη το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να προχωρήσει στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, όπου σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, το επιτόκιο τους αναμένεται να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, πέριξ του 3,80%, από την προηγούμενη δημοπρασία (3,83%) του Φεβρουαρίου.

Πάντως τόσο η εγχώρια αγορά ομολόγων όσο και εν γένει οι μεγαλύτερες αγορές της ευρωζώνης φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει, παρά την προσπάθεια που καταβάλουν κάποια στελέχη της ΕΚΤ να μετριάσουν τις προσδοκίες, ότι η Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει μέχρι τέλος του έτους σε τρεις με τέσσερεις μειώσεις των επιτοκίων της.

Είναι ενδεικτικό ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έστειλε σήμερα σαφές μήνυμα, επισημαίνοντας ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να δεσμευτεί για συγκεκριμένο αριθμό μειώσεων επιτοκίων ακόμη και αφού αρχίσει να μειώνει το κόστος δανεισμού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, «οι αποφάσεις μας θα πρέπει να παραμείνουν εξαρτώμενες από τα δεδομένα και να λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση του δ.σ ανταποκρινόμενοι στις νέες πληροφορίες καθώς αυτές έρχονται» προσθέτοντας πως «τούτο συνεπάγεται ότι, ακόμη και μετά την πρώτη μείωση των επιτοκίων, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων».

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα, και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδας καταγράφηκαν συναλλαγές 51 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 42 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε οριακά στο 3,42% από 3,41% που έκλεισε χθες, έναντι 2,43% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,99%

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, προεξοφλώντας την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0852 δολ. από το επίπεδο των 1,0837 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

