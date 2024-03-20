Εξανεμίστηκαν 400 δισ. δολ. από την αξία των κρυπτονομισμάτων 

Πτωτικής κίνησης συνέχεια για το bitcoin το οποίο έχασε νωρίτερα την Τετάρτη το ψυχολογικό όριο των 61.000 δολ. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κέρδισε λίγο από το χαμένο έδαφος καθώς βρέθηκε να διαπραγματεύεται οριακά πάνω από τις 62.900 δολ., καταγράφοντας ωστόσο πτώση 2,5% σε σχέση με χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinDesk.

Το bitcoin, το οποίο έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 124% σε βάθος έτους, χτύπησε τα επίπεδα ρεκόρ των 73.800 δολ. την προηγούμενη εβδομάδα. Η άνοδος της τιμής του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος υποστηρίχθηκε από το λανσάρισμα των σχετικών ETF στην αμερικανική αγορά τον Ιανουάριο, αλλά και από το επερχόμενο “halving” τον Απρίλιο (πρόκειται για τη διαδικασία η οποία βρίσκεται στον κώδικα του bitcoin, πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια κι έχει στόχο την επιβράδυνση της κυκλοφορίας του κρυπτονομίσματος στην αγορά). Σημειώνεται πως παραδοσιακά, η διαδικασία “halving” έχει στηρίξει τις τιμές του κρυπτονομίσματος.

Συνολικά, η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει χάσει περίπου 400 δισ. δολ. σε αξία από τα υψηλά του bitcoin την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και άλλα ψηφιακά νομίσματα (όπως το ether και το Solana) έχουν επίσης καταγράψει σημαντικές απώλειες.

Μέρος της πτώσης αποδίδεται σε κινήσεις αποκόμισης κερδών σε συνέχεια του εντυπωσιακού ράλι της αγοράς των κρυπτονομισμάτων.

Στοιχεία από το CryptoQuant εμφανίζουν σημαντική αύξηση στις πωλήσεις bitcoin από βραχυπρόθεσμους επενδυτές στις 12 Μαρτίου, με στόχο την αποκόμιση κέρδους.

Οπως δήλωσε στο CNBC ο Vijay Ayyar, αντιπρόεδρος διεθνών αγορών και ανάπτυξης του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων CoinDCX, αν το bitcoin υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο των 60.000 δολ., θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο και να δοκιμάσει ακόμη και τα επίπεδα των 50.000 - 52.000 δολ.

Πηγή: skai.gr

