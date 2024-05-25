Σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας κινήθηκαν οι τράπεζες στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα ξεπεράσουν τους στόχους που έχουν θέσει για ολόκληρο το έτος.

Τα συνολικά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σε 1,09 δισ. ευρώ, έναντι 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, αυξημένα σε ποσοστό +38,4%.

Η Εθνική παρουσίασε καθαρά κέρδη 358 εκατ. ευρώ (+38%), η Eurobank 287 εκατ. ευρώ (+21,4%), η Πειραιώς 233 εκατ. ευρώ (+29,4%) και η Alpha Bank 211 εκατ. ευρώ (+89,91%).

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 2,115 δισ. ευρώ πό 1.830 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 15,57%.

Η Εθνική ανακοίνωσε έσοδα από τόκους 606 εκατ. ευρώ (+22%), η Eurobank 571 εκατ. ευρώ (+13,7%), η Πειραιώς 518 εκατ. ευρώ (+15,88%) και η Alpha Bank 420 εκατ. ευρώ (+9,6%). Τα έσοδα από προμήθειες έφτασαν στα 477 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,57%.

Ο μέσος δείκτης NPE παρέμεινε σταθερός σε τριμηνιαία βάση στο 3,5% Η Eurobank στο τέλος του πρώτου τριμήνου είναι το χαμηλότερο δείκτη στο 3% 9από 5,1% το περυσινό πρώτο 3μηνο), ακολουθεί η Πειραιώς με 3,5% (από 6,6% το περυσινό αντίστοιχο 3μηνο), η Εθνική με 3,7% (σταθερός) και η Alpha Bank με 7,6% (σταθερός).

Οι συστημικές τράπεζες έχουν ανακοινώσει την πρόθεση να διανείμουν μερίσματα για το 2023, για πρώτη φορά από το 2008 και υπόκεινται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές στις αρχές Ιουνίου. Η Eurobank στοχεύει να διανείμει 0,09 ευρώ, η Εθνική 0,36 ευρώ, η Alpha 0,026 ευρώ και η Πειραιώς 0,06 ευρώ .

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν ενδιαφέρουσα υπόθεση και σημειώνει ότι παρά την ανοδική κίνηση των τραπεζικών μετοχών εξακολουθούν να παραμένουν σε discount πάνω από 20% σε σχέση με τις τραπεζικές μετοχές της ΕΕ και βρίσκονται σε αποτίμηση 6,2 φορές τον δείκτη P/E και 0,77 φορές τον δείκτη P/TBV για φέτος.

Η Eurobank Equities διατηρεί τις συστάσεις αγοράς για όλες τις τράπεζες που καλύπτει, με τιμές-στόχους τα 2,41 ευρώ για την Alpha Bank, τα 10,37 ευρώ για την Εθνική και τα 5,40 ευρώ για την Πειραιώς, η οποία παραμένει η κορυφαία της επιλογή λόγω του ελκυστικού προφίλ κινδύνου - απόδοσης και της σταθερής εκτέλεσης του προγράμματός της.

Οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν ισχυρά αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο, λόγω υψηλότερων βασικών εσόδων, αποτελεσματικής συγκράτησης του κόστους και χαμηλότερων προβλέψεων, επισημαίνει σε έκθεσή της της η Optima Bank.

Επιπλέον, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε περαιτέρω, η ρευστότητα είναι άφθονη και η ποιότητα ενεργητικού και η δυναμική παρέμειναν θετικές. Μετά το ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, η Optima θεωρεί ότι οι τράπεζες όχι μόνο θα επιτύχουν αλλά θα υπερβούν τους στόχους της φετινής χρήσης και ως εκ τούτου επαναλαμβάνει τη σύσταση buy για τον κλάδο.

Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο στα 2,1 ευρώ για την Alpha Bank, στα 2,41 ευρώ για τη Eurobank, στα 9,2 ευρώ για την Εθνική και στα 5 ευρώ για την Πειραιώς.

Αποδόσεις- αποτιμήσεις

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανέρχεται στα 24,102 δισ. ευρώ ( Eurobank 7,774 δισ. ευρω, Εθνική 7,601 δισ. ευρώ, Πειραιώς 4,699 και Alpha Bank 4,027 δισ. ευρώ), αυξημένη κατά 4,745 δισ. από τις αρχές του έτους.

Από τις αρχές του έτους, ο τραπεζικός δείκτης από τις αεχλες του 2024 κερδίζει 23,09%, ενώ από τις τέσσερις μετοχές των συστημικών τραπεζών τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η μετοχή της Εθνικής (+32,11%) και ακολουθούν η Eurobank (+29,81%), η Πειριώς (+17,50%) και της Alpha Bank (+11,24%).

Σύμφωνα με την NBG Securities οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών είναι στις 6,2 φορές, κατά μέσο όρο, σε όρους Ρ/Ε φέτος και 0,85 φορές σε όρους P/TBV. Η αποτίμηση της Alpha Bank είναι στις 5,8 φορές σε όρους Ρ/Ε και 0,60 φορές σε όρους Ρ/ΤBV. Για την Πειραιώς, οι αντίστοιχοι δείκτες είναι 5,4 φορές και 0,69 φορές. Οι μετοχές της Eurobank είναι διαπραγματεύσιμες με 0,93 φορές τον δείκτη Ρ/TBV και τον δείκτη Ρ/Ε 6,4 φορές. Η μετοχή της Εθνικής είναι διαπραγματεύσιμη με 7 φορές φέτος σε όρους Ρ/Ε και 1 φορά σε όρους P/TBV.

