Χατζηδάκης στο Eurogroup: Ξυπνητήρι για την ΕΕ οι εκθέσεις Λέττα και Ντράγκι

«Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί κορυφαία πρόκληση. Έχουμε εντοπίσει τις αιτίες του προβλήματος και σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε ως προς το τι πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις πράξεις». Αυτό τόνισε με αφορμή και τις εκθέσεις Λέττα και Ντράγκι, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συμμετείχε χθες και σήμερα στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN στο Λουξεμβούργο.

Στη συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Eurogroup, με θέμα την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης των Υπουργών Οικονομικών για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ο κ. Χατζηδάκης εστίασε σε τρία σημεία:

Πρώτον, ότι οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να λείψουν από αυτή τη συζήτηση. Δεύτερον, για ανταποκριθεί η Ευρώπη στην πρόκληση αυτή θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρίτον, πρέπει να υπάρχει στις τοποθετήσεις, αλλά και στις πράξεις η αίσθηση του επείγοντος.

«Οι εκθέσεις Λέττα και Ντράγκι λειτουργούν ως ξυπνητήρι για την ΕΕ. Το κρίσιμο, όμως, ερώτημα είναι τι κάνουμε μετά; Με την Κοινή Δήλωση των Υπουργών θα έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας; Προφανώς, όχι. Η Κοινή Δήλωση δεν είναι το τέλος. Είναι απλώς το τέλος της αρχής», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία συμπιέζεται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Στο Eurogroup συζητήθηκε, επίσης, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Νάντια Καλβίνιο η οποία παρουσίασε τους σχεδιασμούς της Τράπεζας σε αυτόν τον τομέα. Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η ΕΤΕπ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ιδιαίτερα σε τομείς όπου υπάρχουν δυσχέρειες όσον αφορά τη διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη στήριξη της καινοτομίας σε τεχνολογίες αιχμής αλλά και την πραγματοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας σε στρατηγικούς για την ΕΕ τομείς, όπως η πράσινη μετάβαση, η στεγαστική πολιτική, αλλά και η άμυνα. «Στους τομείς αυτούς οι επενδυτικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Η ενεργός συμμετοχή της ΕΤΕπ θα δώσει ένα σαφές μήνυμα στις αγορές όσον αφορά το υψηλό επίπεδο δέσμευσης της Ένωσής και θα συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδυτών» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN βασικό θέμα συζήτησης ήταν η χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας και ειδικότερα οι εν εξελίξει διαδικασίες για την υλοποίηση της απόφασης των G7 για χορήγηση δανείου με μόχλευση των εκτάκτων κερδών που προέρχονται από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα, μαζί με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζει την οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, και για λόγους αρχής, αλλά και για λόγους που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή οικονομία. Συγκεκριμένα, ανέφερε το παράδειγμα της καταστροφής της υποδομής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές αυξήσεις των τιμών ηλεκτρισμού σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν, επίσης, για την πορεία εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ ενέκριναν τα αναθεωρημένα Σχέδια της Πορτογαλίας και της Λιθουανίας. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει πλησιάσει στο 50% της απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς έχουν εισρεύσει στη χώρα μας από το 2021 έως σήμερα 17,2 δισ. ευρώ (σε συνολικό προϋπολογισμό 35,95 δισ. ευρώ).

