«Οι προτάσεις Ντράγκι είναι ανεφάρμοστες», ανέφερε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), σε ομιλία του στο 5ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Προσέθεσε ότι «η Ελλάδα έχει επενδυτικό κενό, δεν καλύπτεται» και ότι «ο πληθωρισμός των τροφίμων δεν θα μειωθεί όσο έχουμε κλιματική κρίση».

Ειδικότερα, στις προοπτικές και τις προκλήσεις των επενδύσεων στην Ελλάδα, με τις μεταρρυθμίσεις των κεφαλαιαγορών, την ανάπτυξη του real estate, τον τουρισμό, τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως και το financial literacy των νέων μας, επικεντρώθηκε η φετινή θεματολογία του 5ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, με την υποστήριξη της ethosEVENTS.

Την έναρξη του Συνεδρίου σήμανε ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Trust. Ο κ. Αίσωπος ανέφερε:

«Φέτος το Συνέδριο μας ανοίγει τη θεματολογία του πέρα από το στενό περιβάλλον της θεσμικής διαχείρισης σε πολλές πτυχές της ελληνικής οικονομίας με κοινό στοιχείο την Ελλάδα ως Επενδυτικό Προορισμό. Το 2024 είναι για τα 38 μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών μια χρονιά ανάπτυξης, με 30.6.2024, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαμορφώθηκε στα € 34,32 δισ., μία αύξηση άνω του 15% από το τέλος του 2023. Πιστεύουμε ότι τα μεγέθη αυτά μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικότερα με στοχευμένες παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε προτείνει στο κανονιστικό πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ αμοιβαίων και των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και για τις ΑΕΕΑΠ ειδικότερα με ένα σύγχρονο πλαίσιο το οποίο έχουμε υποβάλλει στις Αρχές.»

Θεσμική ομιλία παρέθεσε, κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ανέφερε:

«Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η επαγγελματική διαχείριση αποτελεί βασική παράμετρο βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση κεφαλαίων, ενισχύοντας το εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι. Εδώ και πέντε χρόνια, η οικονομική πολιτική μας έχει επιτύχει πρωτιές. Στην περίοδο 2019-2023, πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση ποσοστού ανεργίας, μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους, αύξηση του επιπέδου ανταγωνισμού, μείωση

του spread ομολόγων. Η λελογισμένη μείωση των φόρων, η υιοθέτηση σύγχρονης εργασιακής νομοθεσίας, η λήψη επενδυτικής βαθμίδας έκαναν την Ελλάδα ελκυστικότερη επενδυτικά. Οι επενδύσεις είναι προαπαιτούμενο για ένα καλύτερο μέλλον».

Η κα. Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είπε:

«Η επενδυτική βαθμίδα έφερε αλλαγή κλίματος. Η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα. Υπάρχει ποιότητα των χαρτοφυλακίων που επένδυσαν (ξένοι θεσμικοί)

στην Ελλάδα. Παρατηρείται ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο χρηματιστήριο. Εμείς, ως Επιτροπή, έχουμε εναρμόνιση στο κομμάτι της νομοθεσίας, ενσωματώνουμε όλες τις αλλαγές, αυτό που προσπαθούμε είναι η εποπτική σύγκλιση. Οι προκλήσεις της Επιτροπής αφορούν στις αλλαγές που έρχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την υποστελέχωση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό». Και τόνισε ότι «πρώτη φορά όλοι οι επόπτες της Ευρώπης ασχολούνται με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών».

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), ανέφερε:

«Στην τελευταία πενταετία, έγιναν σοβαρά βήματα, που έφεραν την Ελλάδα να στέκεται διεθνώς. Στα χρόνια της κρίσης, είχαμε πρόβλημα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Να είμαστε χαρούμενοι για το σήμερα. Οι προτάσεις Ντράγκι είναι ανεφάρμοστες. Η Ελλάδα έχει επενδυτικό κενό, δεν καλύπτεται. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα κλείσει τον κύκλο του κάποια στιγμή. Χρειαζόμαστε πολλές και μεγάλες επενδύσεις, που μέχρι σήμερα οι αναπτυξιακοί νόμοι δεν τις ενθαρρύνουν. Πρέπει να γίνει αλλαγή επενδυτικής λογικής από πλευράς του Δημοσίου. Πρέπει να στοχεύσουμε στις μεγάλες επενδύσεις που έχουν πολλαπλασιαστικό effect, με γενναία φορολογικά κίνητρα. Επτά στις δέκα στρατηγικές επενδύσεις αφορούν τις βιομηχανίες. Ο πληθωρισμός των τροφίμων δεν θα μειωθεί όσο έχουμε κλιματική κρίση. Έφερε, και θα φέρει, μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Χρειάζεται προσαρμογή».

Ο Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, π. ΤΑΝΕΟ), είπε: «Για να απορροφηθούν οι δημόσιοι πόροι χρειάζονται και οι ιδιωτικές συμμετοχές. Η συζήτηση είναι για το πώς θα απελευθερωθούν περισσότεροι ιδιωτικοί πόροι. Πάνω από 470 δισ. μπορούν να εισφερθούν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καιτων θεσμικών επενδυτών είναι κομβικός. Η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να απορροφήσει με τον καλύτερο τρόπο τα κεφάλαια που έρχονται και φεύγουν ανεπιστρεπτί».

Ο κ. Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σημείωσε:

«Έχουμε φτάσει στο επίπεδο που έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη. Η εσωτερική ζήτηση δεν φέρνει μεγάλες επενδύσεις. Αν παράγεις αυτό που παράγουν οι άλλοι, δεν θα έχεις υψηλά εισοδήματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Η συνολική αποταμίευση που έχουμε στη χώρα είναι πολύ χαμηλή. Πρέπει να χτίσεις μηχανισμούς εγχώριας αποταμίευσης. Το ποσοστό της μεταποίησης στην Ελλάδα αυξάνεται, έστω και σταδιακά. Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων αυξάνονται (φάρμακα, βιομηχανικά προϊόντα). Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι, και λόγω κλιματικής αλλαγής, αλλά και ζήτησης από την Ασία, τα τρόφιμα έχουν ακριβύνει».

Ο κ. Κρις Αίσωπος, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, διευθύνων σύμβουλος της ALPHA TRUST, επεσήμανε τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια, έχουμε ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, εμπιστοσύνης, πολιτική σταθερότητα, σταθερό τραπεζικό σύστημα. Χρειάζεται όμως εισροή κεφαλαίων. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη. Πριν από τέσσερα χρόνια, πανηγυρίσαμε τον ερχομό της Microsoft. Για να πάρει άδεια αυτός ο κολοσσός χρειάστηκε τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Γραφειοκρατία, ευθυνοφοβία κτλ. τα βίωσε και η Microsoft. Στους ξένους το ζήτημα της ταλαιπωρίας είναι κομβικό. Πρέπει να κινηθούμε σε επόμενες μεταρρυθμίσεις, να γίνει ριζικός ανασχηματισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου (ενέργεια, τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό, ανταγωνιστικότητα κεφαλαιαγοράς, ταχύτητα εκδίκασης και απονομής δικαιοσύνης). Πρέπει να παρθεί πολιτικό κόστος και να προχωρήσουν οι επόμενες (αναγκαίες) μεταρρυθμίσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.