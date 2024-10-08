Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε επικίνδυνους καιρούς, που δεν έχουν προηγούμενο, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν οξυμένες, σύμφωνα με τον Daniel Yergin, αντιπρόεδρο της S&P Global.

Από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, η αγορά πετρελαίου γνώρισε ελάχιστες διαταραχές, με τις τιμές, όμως, να παραμένουν υπό πίεση ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής των ΗΠΑ και της χαμηλής ζήτησης από την Κίνα. Ωστόσο, αυτό έχει αλλάξει. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, λόγω των φόβων ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να στοχεύσει την πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν ως αντίποινα για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης, με τους αναλυτές του κλάδου να εκφράζουν ανησυχίες για μια πραγματική απειλή για την προμήθεια.

«Οι Ισραηλινοί δεν έχουν καταλήξει στο τι πρόκειται να κάνουν όσον αφορά ένα χτύπημα – αυτό είναι υπό συζήτηση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι αποθάρρυνε το Ισραήλ να χτυπήσει ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Στο χείλος του γκρεμού η παγκόσμια οικονομία;

Την περασμένη εβδομάδα, και οι δύο δείκτες αναφοράς πετρελαίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο τους από τον Μάρτιο του 2023. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία την Τρίτη, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent υποχώρησε 1,77% στα 79,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το US West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκε 1,83% χαμηλότερα στα 75,77 δολάρια το βαρέλι.

Ο Yergin δήλωσε στο «Squawk Box Asia» του CNBC ότι αναμένει ότι τα ισραηλινά αντίποινα δεν θα είναι απλώς μια επανάληψη του περασμένου Απριλίου, αλλά κάτι «πολύ ισχυρότερο».

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, το Ιράν και το Ισραήλ ήρθαν σε σύγκρουση, αλλά τελικά απέφυγαν έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ ως αντίποινα για την επίθεση σε ιρανική διπλωματική εγκατάσταση στη Συρία.

Όταν ρωτήθηκε εάν η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού δεδομένων των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ο Yergin είπε ότι είναι μια επισφαλής στιγμή για τις αγορές.

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή, που δεν έχουμε ξαναδεί», τόνισε.

Επιπλέον, ενώ ο Yergin υποστήριξε ότι δεν είναι βέβαιο εάν οι Ιρανοί έχουν πυρηνικά όπλα, αυτό εξακολουθεί να είναι «σίγουρα στο παρασκήνιο», ιδιαίτερα στη σκέψη των Ισραηλινών.

«Το στοίχημα είναι ότι οι Ισραηλινοί δεν θα προσπαθούσαν να επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά σε μερικούς μήνες από τώρα, σε λίγες εβδομάδες από τώρα, όποτε και αν αποφασιστεί, το Ιράν θα είχε την ικανότητα – πιστεύεται – να απαντήσει με πυρηνικά όπλα, και αυτό αυξάνει τα διακυβεύματα», είπε, παρομοιάζοντας τη στιγμή αυτή με τον κουβανικό πύραυλο του 1962.

«Με βάση την παραπάνω δήλωση, το Ισραήλ ανησυχεί πολύ περισσότερο για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν παρά για την ιρανική βιομηχανία πετρελαίου», δήλωσε ο Πάβελ Μολτσάνοφ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επενδυτικών υπηρεσιών Raymond James. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει προχωρήσει σε ένα στάδιο όπου, σε περίπου μία εβδομάδα, η χώρα θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέχει αρκετό ουράνιο για πέντε όπλα σχάσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Iran Watch, ενός ιστότοπου που διαχειρίζεται το Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.

Η προσοχή στραμμένη στα στενά του Ορμούζ

«Το χειρότερο σενάριο θα ήταν κάτι που μπορεί να κάνει το Ιράν από μόνο του, που είναι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Επομένως, αυτό δεν σχετίζεται άμεσα με ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ή πυραύλους.»

Το στενό, μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, είναι ένα κομβικό κανάλι όπου περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου κινείται καθημερινά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ. Είναι ένας στρατηγικά σημαντικός πλωτός δρόμος που συνδέει τους παραγωγούς αργού στη Μέση Ανατολή με βασικές αγορές σε όλο τον κόσμο.

Η αδυναμία του πετρελαίου να διασχίσει το στενό, έστω και προσωρινά, μπορεί να αυξήσει το κόστος αποστολής, να οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις εφοδιασμού και να αυξήσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, με κάποιους να υποθέτουν ότι ένα χειρότερο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου να εκτιναχθούν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.



