ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,5% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο 2024

Μείωση 6,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, με την ποσοστιαία μείωση των εισαγωγών να είναι υπερδιπλάσια εκείνης των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Αύγουστο 2024 υπολογίζεται στο ποσό των 6.210,6 εκατ. ευρώ έναντι 6.449,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 3,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε μείωση κατά 158,6 εκατ. ευρώ ή 3,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 151,9 εκατ. ευρώ ή 3,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε στο ποσό των 3.674,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.736,7 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 1,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2024 παρουσιάστηκε αύξηση κατά 213,6 εκατ. ευρώ ή 9,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 210,2 εκατ. ευρώ ή 9,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε σε 2.535,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.712,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 6,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 372,2 εκατ. ευρώ ή 15,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 362,1 εκατ. ευρώ ή 15,5%).

Το 8μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 55.723,0 εκατ. ευρώ έναντι 54.649,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1.095,8 εκατ. ευρώ ή 2,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.075,1 εκατ. ευρώ ή 2,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 33.718,9 εκατ. ευρώ έναντι 34.219,3 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 297,3 εκατ. ευρώ ή 1,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 281,0 εκατ. ευρώ ή 1,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 22.004,1 εκατ. ευρώ έναντι 20.429,8 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1.393,1 εκατ. ευρώ ή 8,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 1.356,1 εκατ. ευρώ ή 8,2%).

Πηγή: skai.gr

