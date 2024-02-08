«Στην Ελλάδα υπάρχει πλέον ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις και καλούμε τους επενδυτές από την Ιαπωνία να έρθουν στη χώρα μας», υπογράμμισε στη συνέντευξη στο ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων KYODO, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο ιαπωνικός οίκος Rating and Investment Information (R&I) ήταν ο πρώτος οίκος αξιολόγησης, που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτικό βαθμίδα, δίνοντας σήμα στους επενδυτές για να επενδύσουν στη χώρα μας, υπενθύμισε ο υπουργός. «Είμαστε μακριά στο χάρτη, αλλά η εμπειρία δείχνει πως μπορούμε να συνεργαστούμε καλά προς όφελος και των δύο λαών», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση για να διαμορφώσει ένα όλο και πιο φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.

«Προχωρήσαμε στη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, στο μέτρο του δυνατού, και πήραμε πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας», σημείωσε. Επίσης, αναφέρθηκε στους κλάδους της ναυτιλίας, των logistics και του τουρισμού, στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα για επενδύσεις.

«Έχουμε αποτελέσματα που είναι πάνω από ικανοποιητικά στις επενδύσεις», σημείωσε ο υπουργός και υπενθύμισε την παρουσία μεγάλων αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μετά από δεκαετίες, όπως εκείνες των Microsoft, Pfizer, Αmazon, Google και Cisco. «Καλούμε, λοιπόν, και τις ιαπωνικές επιχειρήσεις να έρθουν στην Ελλάδα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Επιπλέον, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο KYODO, αναφέρθηκε στην πολιτική σταθερότητα που απολαμβάνει η χώρα, στα σημαντικά βήματα προόδου που έχει κάνει η ελληνική οικονομία και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής σοβαρότητας.

«Η πολιτική μας εναρμονίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το “μάθημα” που πήραμε την περασμένη δεκαετία και την πολυετή οικονομική κρίση», είπε χαρακτηριστικά.

