Τέλος η αναμονή 2 και 3 ημερών, ακόμη και περισσότερο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για να δει κάποιος ιδιώτης ή μια επιχείρηση να πιστώνονται τα χρήματα του στον λογαριασμό του. Πλέον οι τραπεζικές συναλλαγές θα πρέπει να εκτελούνται σε 10 δευτερόλεπτα!!!

Αυτό αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο χθες με συντριπτική πλειοψηφία 599 υπέρ, 35 κατά και 7 αποχών φέρνοντας επανάσταση στο κοινοτικό χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι.

Ο νόμος των άμεσων πιστώσεων προβλέπει ότι οι άμεσες μεταφορές ποσών σε ευρώ θα εκτελούνται άμεσα (ανεξάρτητα από την ημέρα ή την ώρα που δίνεται η εντολή) και τα χρήματα θα πρέπει να φτάνουν στο λογαριασμό του παραλήπτη μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονα οι τράπεζες θα πρέπει να ενημερώνουν επίσης σε 10 δευτερόλεπτα τον πληρωτή ότι τα χρήματα που έδωσε έχουν μεταφερθεί και είναι πλέον στη διάθεση του δικαιούχου. Ο νόμος αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι ιδιώτες πελάτες των τραπεζών και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, δεν θα χρειάζεται να περιμένουν για να μπουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό τους.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου είναι ότι οι άμεσες πιστώσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τους πελάτες των τραπεζών. Απαγορεύεται η χρέωση για μια άμεση πίστωση (που αυτή τη στιγμή παρέχεται ως premium υπηρεσία σε «επιλεγμένους» πελάτες) να είναι υψηλότερη από τη χρέωση μια αντίστοιχης μη άμεσης πίστωση.

Επιπλέον δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των άμεσων πιστώσεων που κάποιος μπορεί να ζητήσει από μια πιστοποιημένη πλατφόρμα πληρωμών.

Ταυτόχρονα ο νόμος υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τα μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης ώστε να αποφεύγονται λάθη στη μεταφορά των ποσών.

Για τον σκοπό αυτό, οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα πρέπει αμέσως, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή τέλη, να παρέχουν υπηρεσίες για την επαλήθευση της ταυτότητας του δικαιούχου.

Ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, οι πάροχοι θα πρέπει να επιτρέπουν στους πελάτες τους να καθορίζουν το μέγιστο ποσό που επιθυμούν για άμεσες μεταφορές ευρώ, το οποίο θα μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα πριν από την επόμενη συναλλαγή.

Εάν ένας πάροχος δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του για την πρόληψη της απάτης με αποτέλεσμα οικονομική ζημία, ο πελάτης θα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Οι πάροχοι που προσφέρουν άμεσες μεταφορές χρημάτων θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν κατά πόσον οποιοσδήποτε πελάτης υπόκειται σε κυρώσεις ή άλλα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 12 μήνες για να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Τους κανόνες θα πρέπει να εφαρμόσουν και τα κράτη που δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρωζώνη για λογαριασμούς που προσφέρουν ήδη συνήθεις αλλαγές σε ευρώ , όμως θα έχουν στη διάθεση τους μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο. Αναμένεται να υπάρξει ειδική παρέκκλιση από την πραγματοποίηση πληρωμών εντός δέκα δευτερολέπτων για τέτοιους λογαριασμούς όταν η εντολή δίνεται εκτός εργάσιμων ωρών, δεδομένων των πιθανών ανησυχιών σχετικά με την πρόσβαση σε συναλλαγματική ρευστότητα.

