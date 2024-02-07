Οι προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν στην Ευρωπαϊκή Ενωση να συνάψει εμπορική συμφωνία με την ομάδα Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής δεν πληρούνται, ανακοίνωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφκοβιτς.

«Το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την σύναψη της συμφωνίας Mercosur», ανακοίνωσε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Μάρος Σέφκοβιτς.

Η σχεδιαζόμενη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου βρέθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο πολιτικών επικρίσεων, εν μέσω των κινητοποιήσεων των ευρωπαίων αγροτών που διαμαρτύρονται ότι πλήττονται από τις φθηνές εισαγωγές από χώρες που δεν τηρούν τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

