Χατζηδάκης: Στην ατζέντα η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN.



Βασικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει η χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών για την άμυνα, υπό το φως των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής και τη δημιουργία ειδικού ταμείου υπέρ των αμυντικών δαπανών. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί σε άτυπο δείπνο εργασίας που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Πολωνικής Προεδρίας στις 10 Μαρτίου και στο πρόγευμα του ECOFIN την επόμενη μέρα.

Πηγή: skai.gr

Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, όπου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τις μακροοικονομικές προοπτικές και προκλήσεις της Ευρωζώνης καθώς επίσης και για τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα της άμυνας. Επίσης, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου των Υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της G7 στο Κέιπ Τάουν και θα ανταλλάξουν απόψεις για τις εξελίξεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων και τις επιπτώσεις τους.Στη συνεδρίαση του ECOFIN, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου, βασικά θέματα συζήτησης θα αποτελέσουν η δέσμη μέτρων που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απλούστευση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη (Omnibus Package) καθώς επίσης και η Οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΟΔΣ9). Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις όσον αφορά τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων από τη σκοπιά των τελωνειακών αρχών. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η τακτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του, ενώ αναμένεται να εγκριθούν τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια του Βελγίου και της Ιρλανδίας.Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.