Για σχέδιο μείωσης των φόρων που εξετάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις τον Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη.

Ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε τα περιθώρια για μείωση φόρων με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην Ευρώπη για τη ρήτρα διαφυγής και την Άμυνα.

«Μελετούμε σχέδιο για μείωση φόρων. Ανακοινώσεις αναμένονται από τον πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο. Η ρήτρα διαφυγής θα επηρεάσει την ευελιξία που θα έχουμε. Όσο γενναία είναι η απόφαση σε σχέση με την άμυνα, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο θα έχουμε με τους φόρους. Σίγουρα θα γίνουν ανακοινώσεις για τους συνεπείς φορολογούμενους τον Σεπτέμβριο», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε, χρειάζεται προσοχή διότι αν ξεπεράσουμε τις δυνατότητές μας υπάρχει κίνδυνος να πάνε χαμένες οι θυσίες και οι προσπάθειες».

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού, λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση να ορίσει ποσοστό, αλλά «θα είναι σημαντική». Πρόσθεσε δε, ότι εκτός από τον κατώτατο μισθό, έρχεται αύξηση στα επιδόματα που συνοδεύουν τους μισθούς, αλλά και αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο.

Όσον αφορά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «έχουμε προσπαθήσει να ανεβάσουμε την οικονομία. Σε πολύ δύσκολες οι συνθήκες που έγινε η αναβάθμιση της οικονομίας και έχει σημασία στα όσα ανέφερε η έκθεση αναβάθμισης. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι το θεμέλιο για να στηριχθούμε στο σχέδιό μας».

Για το θέμα των Τεμπών, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε λάθος χειρισμούς, έθεσε ωστόσο και την αντιπολίτευση προ των ευθυνών της, για την εργαλειοποίηση που επιχείρησε.

«Είμαστε σε σημείο καμπής στη χώρα και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ως κυβέρνηση οφείλουμε και για το θέμα των Τεμπών να το προσεγγίσουμε με την απαιτούμε ενσυναίσθηση. Να φανεί η αλήθεια όποια και να είναι και να τιμωρηθούν όσοι πρέπει. Να φανεί η αλήθεια όσο και αν πονάει.

Η αντιπολίτεσυη έχει εκμεταλλευθεί το θέμα. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στον κόσμο, έχουν γίνει λάθος χειρισμοί και επικοινωνιακοί, αλλά δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι».





Πηγή: skai.gr

