Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9/3 η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για το έτος 2025.



Εκδόθηκαν συνολικά 7.154.900 εκκαθαριστικά, εκ των οποίων προέκυψε βεβαίωση φόρου για 6.164.976 φορολογουμένους και συνολικό ποσό βεβαίωσης 2.303.434.782,16 ευρώ.



Ταυτόχρονα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 359.494 δικαιούχους για 502.597 δικαιώματα, συνολικού ποσού 21.083.226 ευρώ.



Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν το εκκαθαριστικό τους:

​⁃​στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

​⁃​στην εφαρμογή myAADEapp, όπου μπορούν να κατεβάσουν το εκκαθαριστικό μέσα από το myWallet



Η πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η Μαρτίου.



Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί μέσω IRIS ή κάρτας:

​⁃​μέσα από την εφαρμογή «ο Λογαριασμός μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE

​⁃​μέσα από την εφαρμογή myAADEapp, στη διαδρομή ο Λογαριασμός μου > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών



Επίσης, ο φόρος μπορεί να καταβληθεί μέσω web banking, με χρήση της ταυτότητας οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

