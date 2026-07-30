Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική πτώση

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) ενδέχεται να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική της, παρά τη σημερινή απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της. Νευρικότητα προκάλεσε επίσης η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά την προαναγγελία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενο σφοδρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.153,18 μονάδων (–2,19%), στις 51.594,14 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 433,97 μονάδων (–1,74%), στις 24.442,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 112,63 μονάδων (–1,52%), στις 7.316,15 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.