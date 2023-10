Wall Street: Έκλεισε με κέρδη Οικονομία 01:10, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Χάρη στην ώθηση που έδωσαν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων