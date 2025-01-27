Βουτιά πάνω από 3% για τον Nasdaq εξαιτίας της DeepSeek

Βουτιά σχεδόν 3% καταγράφει ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η «σφήνα» των Κινέζων με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Deep Seek αφήνει «βαριά σκιά» στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης (AI) DeepSeek «ταρακουνά» τα διεθνή χρηματιστήρια, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογική κυριαρχία της Αμερικής.

Το ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχετικά με το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek, το οποίο είναι οικονομικά αποδοτικό, ενώ λειτουργεί σε λιγότερο προηγμένα τσιπ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις γιγάντιες αποτιμήσεις εταιρειών όπως η Nvidia, η οποία έχει ηγηθεί της παγκόσμιας «έκρηξης» των μετοχών AI, καθώς τα τσιπ της θεωρήθηκαν απαραίτητα για την τεχνολογία.

Σημειώνεται ότι η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia καταγράφει «βουτιά» 16%, έχοντας απολέσει ήδη περισσότερα από 500 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, με τον τίτλο να οδεύει προς τη χειρότερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιστορία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

«Η DeepSeek δείχνει ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με χαμηλότερο κόστος», δήλωσε ο Vey-Sern Ling, διευθύνων σύμβουλος της Union Bancaire Privee. «Αυτό μπορεί ενδεχομένως να εκτροχιάσει την επενδυτική αντίληψη για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης».

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek - που ιδρύθηκε από τον Liang Wenfeng - θεωρείται ευρέως ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τελευταίες προτάσεις των OpenAI και Meta Platforms. Η εφαρμογή της DeepSeek, η οποία επαινέθηκε από τον επενδυτή Marc Andreessen ως «μία από τις πιο εκπληκτικές και εντυπωσιακές ανακαλύψεις», δείχνει το έργο και τη συλλογιστική της καθώς αντιμετωπίζει το γραπτό ερώτημα ή την προτροπή ενός χρήστη. Το προϊόν που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της κατάταξης του App Store της Apple, με τους χρήστες να επαινούν τη διαφάνειά του.

Το προϊόν της DeepSeek «αμφισβητεί τις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα που έχει αναλάβει η Silicon Valley και είναι αυτός ο καταλληλότερος τρόπος προσέγγισης της τάσης της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Nirgunan Tiruchelvam, επικεφαλής του τμήματος καταναλωτών και διαδικτύου της Aletheia Capital με έδρα τη Σιγκαπούρη. «Θέτει υπό αμφισβήτηση τους τεράστιους πόρους που έχουν αφιερωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη».

Στη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, τα futures του Nasdaq κατέγραψαν «βουτιά» έως και 5% και του S&P 500 έως και 2%. Απώλειες καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον τεχνολογικό κλάδο να καταγράφει πτώση 4%. Ο Nasdaq 100 και ο τεχνολογικός υποδείκτης του ευρωπαϊκού Stoxx 600 οδεύουν προς τη «διαγραφή» κεφαλαιοποίησης ύψους περίπου 1 τρισ. δολαρίων, αν οι απώλειες των αγορών συνεχιστούν.

Η πτώση των futures του Nasdaq έρχεται στην αρχή μιας μεγάλης εβδομάδας για τα εταιρικά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Apple και η Microsoft. Η αύξηση των κερδών αναμένεται να έχει επιβραδυνθεί, ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν διογκωμένες, προκαλώντας για άλλη μια φορά ανησυχία για το μεγάλο ράλι του κλάδου με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κυκλοφορία του DeepSeek εγείρει νέες αμφιβολίες, αμφισβητώντας την άποψη ότι η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας βρίσκεται χρόνια πίσω από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ. Οι εμπορικοί περιορισμοί της Ουάσινγκτον είχαν κρατήσει τα πιο πρωτοποριακά τσιπ μακριά από τα χέρια της Κίνας, αλλά το μοντέλο της DeepSeek κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που είναι εύκολα προσβάσιμη.

«Ενώ οι σημερινοί ηγέτες του χώρου, όπως η Nvidia, έχουν ισχυρή παρουσία στον χώρο, το γεγονός αυτό αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη», δήλωσε ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Saxo Markets. «Η εμφάνιση της κινεζικής DeepSeek δείχνει ότι ο ανταγωνισμός εντείνεται, και παρόλο που μπορεί να μην αποτελεί σημαντική απειλή τώρα, οι μελλοντικοί ανταγωνιστές θα εξελίσσονται ταχύτερα και θα αμφισβητούν πιο γρήγορα τις καθιερωμένες εταιρείες. Τα κέρδη αυτής της εβδομάδας θα αποτελέσουν μια τεράστια δοκιμασία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.