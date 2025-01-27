Νέο ρεκόρ σημείωσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ Arabica μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς στην Κολομβία, εξέλιξη που ενέτεινε την αβεβαιότητα στην αγορά καφέ η οποία αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως σημαντικές προκλήσεις λόγω των περιορισμένων προμηθειών παγκοσμίως.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του το Σαββατοκύριακο να επιβάλλει δασμούς και κυρώσεις στην Κολομβία μετά την αρχική απόφαση της Μποκοτά να μην επιτρέψει την προσγείωση στη χώρα δύο στρατιωτικών αεροσκαφών που μετέφεραν παράνομους μετανάστες από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε ότι θα αναστείλει προς το παρόν την επιβολή των μέτρων αφού οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή των απελαθέντων μεταναστών.

Και μόνο η απειλή όμως ήταν αρκετή για να εντείνει την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τις αποστολές φορτίων καφέ Arabica και δη σε μια περίοδο που τα πιο ενεργά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) για τη συγκεκριμένη ποικιλία έχουν εκτιναχθεί εν μέσω της περιορισμένης συγκομιδής μεγάλων παραγωγών χωρών.

Η Κολομβία είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός καφέ στον κόσμο και η δεύτερη μεγαλύτερη όσον αφορά την ποικιλία Arabica που προτιμάται για συγκεκριμένα χαρμάνια. Οι ΗΠΑ, επίσης, αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά της χώρας, καθώς απορροφούν τουλάχιστον το 40% των εξαγωγών της Κολομβίας, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας.

Η άνοδος των τιμών των ΣΜΕ κατέδειξε επίσης πόσο εύκολα τυχόν αναταράξεις του εμπορίου καφέ θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν περαιτέρω την αστάθεια στην αγορά. Τα ΣΜΕ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αυξήθηκαν έως και 2,3% τη Δευτέρα, ενώ καταγράφουν άνοδο άνω του 80% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Η περιορισμένη παραγωγή σε μεγάλες χώρες παραγωγούς, όπως η Βραζιλία και το Βιετνάμ, έχουν επηρεάσει την προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς, η οποία σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε χαμηλό 25 ετών την περίοδο 2024-2025.

