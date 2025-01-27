Στα 20 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τους Δήμους, προκειμένου να εξασφαλιστεί κοινωνική κατοικία σε πολλές κατηγορίες ευάλωτων οι οποίοι βρίσκονται σε αστεγία ή σε επισφάλεια στέγης.

Εκτός από τη διασφάλιση στέγης, με δαπάνες του ΥΚΟΙΣΟ, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης και πλήρως επιδοτούμενης εργασίας για 12 μήνες, αλλά και την επιδότηση των ωφελούμενων προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επεκτείνεται από 42 σε 89 Δήμους, με τους τελικούς φορείς υλοποίησης να ανέρχονται αυτήν τη στιγμή σε 94 και περισσότερους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη απόφαση του ΥΚΟΙΣΟ, εκτός από τους αστέγους, εντάχθηκαν και δύο νέες κατηγορίες δικαιούχων:

- οικογένειες που ζουν σε παραχωρημένα σπίτια από το δημόσιο και

- νοικοκυριά που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η κεντρική επιδίωξη της στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η διασφάλιση αξιοπρεπούς κοινωνικής κατοικίας στους ευάλωτους συνανθρώπους μας, που αδυνατούν να καλύψουν μια απόλυτα βασική ανάγκη. Για τον λόγο αυτό βελτιώνουμε και διευρύνουμε συνεχώς τα σχετικά προγράμματα. Αυξάνουμε τα χρήματα που δίνουμε για να αυξήσουμε τον αριθμό των ωφελούμενων. Το «Στέγαση και Εργασία» εκτός από στέγη που διασφαλίζει πλήρως το ΥΚΟΙΣΟ, προσφέρει εργασία αλλά ακόμη και τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί κάποιος ώστε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό στα 20 εκατ. ευρώ και πολλαπλασιάζουμε τα ποσά που θα διαθέσουμε στους Δήμους. Από κοινού εργαζόμαστε για να εδραιώσουμε το θεσμό σε ολόκληρη τη χώρα».

Στα 400 ευρώ η δαπάνη ενοικίου για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες δαπάνες ενοικίου που προσαρμόζονται στον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού:

- Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, το ανώτατο ποσό ενοικίου αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ.

- Για νοικοκυριά δύο μελών, από τα 300 στα 350 ευρώ.

- Και για νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα μέλη, από τα 350 στα 400 ευρώ.

Επιπλέον, οι δαπάνες οικοσκευής ενισχύονται κατά 200 ευρώ και διαμορφώνονται:

- από τα 1.000 στα 1.200 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό,

- από τα 1.100 στα 1.300 για νοικοκυριό δυο μελών και

- από τα 1.300 στα 1.500 ευρώ για τρία μέλη και άνω.

Ίδια αύξηση και ίδια ποσά εφαρμόζονται για δαπάνες κοινοχρήστων και λογαριασμών ΔΕΚΟ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπονται κονδύλια για επισκευές και ενεργειακά πιστοποιητικά, προσφέροντας ουσιαστική λύση στο ζήτημα εύρεσης κατάλληλης στέγης.

Για τη νέα κατηγορία δαπανών που αφορά στις επισκευές και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ανεύρεσης στέγης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

- Έως τα 900 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό,

- Έως τα 1.000 ευρώ για νοικοκυριό δυο μελών και

- Έως τα 1.200 ευρώ για τρία μέλη.

Παράλληλα, εισάγονται δαπάνες ψυχαγωγίας για τα ωφελούμενα νοικοκυριά – έως 30 ευρώ για μονομελή νοικοκυριά και έως 50 ευρώ για μεγαλύτερα – αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα ζωής δεν περιορίζεται μόνο στην εξασφάλιση στέγης.

Κατάρτιση και επιδότηση εργασίας για 12 μήνες – Παράθυρο και για δημιουργία προσωπικής επιχείρησης

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

- Επιδότηση εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

- Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης εργασίας

- Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες για νέες θέσεις εργασίας.

- Επιδότηση για τη δημιουργία επιχείρησης ή τη δυνατότητα αυτοαπασχόλησης ή τη δημιουργία αγροτικής ή κτηνοτροφικής μονάδας. Για τη λήψη της επιδότησης, απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου και έγκριση αυτού από την Διαχειριστική Αρχή. Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, ενοικίου επαγγελματικού χώρου, αγοράς κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και λειτουργικών δαπανών, συνολικά έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

- Επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ συνολικά ανά ωφελούμενο νοικοκυριό για δαπάνες, ιδίως, απόκτησης αδειών άσκησης επαγγέλματος, εκμάθησης και απόκτησης διπλώματος οδήγησης, εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσης ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας, εκμάθησης, πιστοποίησης γνώσης και απόκτησης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Ένταξη, κατόπιν υποβολής αίτησης, σε διαθέσιμα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, εκπαίδευσης και απασχόλησης/ προώθησης στην εργασία από την ΔΥΠΑ.

- Ένταξη, κατόπιν υποβολής αίτησης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Οι κατηγορίες των ωφελούμενων

Δικαιούχοι του αναβαθμισμένου προγράμματος είναι:

- Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας ή Υπνωτήρια.

- Γυναίκες θύματα βίας που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών.

- Άτομα που ζουν σε δομές κοινωνικής επανένταξης θεραπευτικών προγραμμάτων για εξαρτημένους.

- Νοικοκυριά που καταγράφονται από Κοινωνικές Υπηρεσίες ως άστεγοι, είτε στο δρόμο είτε σε ακατάλληλα καταλύματα.

- Οικογένειες και άτομα που διαμένουν σε παραχωρημένα σπίτια από φορείς του δημόσιου τομέα.

Αυξήθηκαν στους 89 οι Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα – Αναλυτικά τα ποσά της επιχορήγησης από το ΥΚΟΙΣΟ

Από την έναρξη του προγράμματος υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον και ανταπόκριση από τους Δήμους με αποτέλεσμα να προχωρήσει στον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος από τα 10 εκατ. στα 20 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες Δήμοι αυξήθηκαν από 42 σε 89 και είτε σε διαδημοτικά σχήματα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, είτε κατά μόνας, έχουν συγκροτήσει 41 σχήματα, τα οποία θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Στους φορείς υλοποίησης εντάχθηκαν 3 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης) και συμμετέχουν, για πρώτη φορά, ο ΟΚΑΝΑ και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά τα σχήματα που συγκροτήθηκαν από τους Δήμους και τους φορείς, καθώς και τα ποσά επιχορήγησης διαμορφώθηκαν ως τα εξής:

Δήμος Αθηναίων: 1.120.000€ ΟΚΑΝΑ: 1.000.000€ Δήμοι Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης, Κορυδαλλού: 1.000.000€ Δήμος Θεσσαλονίκης: 840.000€ Δήμοι Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου: 700.000€ Δήμοι Καρδίτσας, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Σοφάδων, Δομοκού: 550.000€ Δήμοι Λαγκαδά, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού, Παιονίας και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: 500.000€ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής: 500.000€ Δήμος Ηρακλείου: 470.000€ Δήμοι Ελληνικού – Αργυρούπολης, Βύρωνα και Καισαριανής: 460.000€ Δήμος Ιωαννιτών: 520.000€ Δήμοι Χανίων, Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου: 460.000€ Δήμοι Ρόδου, Σύμης, Τήλου και Χάλκης: 460.000€ Δήμοι Θέρμης, Πυλαία – Χορτάτη και Κιλκίς: 440.000€ Δήμοι Μοσχάτου – Ταύρου και Κερατσινίου – Δραπετσώνας: 430.000€ Δήμοι Χαλανδρίου, Παλλήνης και Μαραθώνα: 440.000€ Δήμοι Ηλιούπολης και Αγίου Δημητρίου: 440.000€ Δήμοι Αχαρνών και Φυλής: 440.000€ Δήμος Λαρισαίων: 438.000€ Δήμοι Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Β. Κυνουρίας και Ν. Κυνουρίας: 410.000€ Δήμος Νίκαιας Ρέντη: 410.000€ Δήμοι Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας: 410.000€ Δήμος Λαμιέων: 400.000€ Δήμος Κομοτηνής: 400.000€ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας: 400.000€ Δήμοι Καλλιθέας και Αλίμου: 400.000€ Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης: 400.000€ Δήμοι Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: 400.000€ Δήμοι Σπάρτης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Ανατολικής Μάνης και Ελαφονήσου: 400.000€ Δήμος Πειραιά: 382.000€ Δήμοι Αρταίων και Νικολάου Σκουφά: 370.000€ Δήμοι Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου: 370.000€ Δήμοι Νέας Προποντίδας και Πολυγύρου: 370.000€ Δήμοι Σπάτων-Αρτέμιδας και Παιανίας: 370.000€ Δήμοι Δελφών και Δωρίδας: 370.000€ Δήμοι Βόρειας Κέρκυρας και Λευκάδας: 370.000€ Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: 363.000€ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης: 350.000€ Δήμοι Ήλιδας και Πηνειού: 350.000€ Δήμος Περιστερίου: 332.000€ Δήμος Χαλκίδας: 312.000€

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για αστέγους» έχει σημαντική πτυχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων.

Ενίσχυση Υποστήριξης και Καινοτομίες

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων ενισχύεται, καθώς μειώνεται η αναλογία κοινωνικών λειτουργών από 1 ανά 20 σε 1 ανά 15 νοικοκυριά, εξασφαλίζοντας πιο εξατομικευμένη φροντίδα. Εισάγεται επίσης ο θεσμός του Υποστηρικτή Ομοτίμων (peer supporter), μια καινοτομία που ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα, αξιοποιώντας την εμπειρία ατόμων που έχουν βιώσει αστεγία. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο ανθρώπινο, ενδυναμώνοντας τους ωφελούμενους μέσα από την αλληλεγγύη και την προσωπική κατανόηση.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι κοινωνικοί λειτουργοί για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων κάθε σχεδίου. Ειδικότερα, μειώνεται σε 1 ανά 15 ωφελούμενα νοικοκυριά η κάλυψη από κοινωνικό λειτουργό από 20 που ήταν την προηγούμενη περίοδο, ενώ προστίθεται η δυνατότητα χρηματοδότησης δύο ομαδικών συνεδριών μηνιαίως για τους κοινωνικούς λειτουργούς, προάγοντας τη συνεργασία και τη βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος.

