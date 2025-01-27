Σκυλακάκης: Αύξηση προϋπολογισμού για «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης»

Αύξηση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα» και στροφή στο μέλλον σε προγράμματα μακροχρόνιου δανεισμού αντί επιδοτήσεων ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση του υπουργείου για τα 7 προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ύψους ενός δισ. ευρώ που «τρέχουν» αυτήν την περίοδο.

Ο κ. Σκυλακάκης έκανε λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τα προγράμματα αυτά καθώς στο μεν «Εξοικονομώ» από τις 8 Ιανουαρίου έχουν υποβληθεί 40.000 αιτήσεις (οι 1.500 συμπληρωμένες) ενώ στο πρόγραμμα για συστήματα θέρμανσης και θερμοσίφωνα εντυπωσιάζει το γεγονός ότι από τις 13 Ιανουαρίου έχουν υποβληθεί 75.000 αιτήσεις, από τις οποίες (παρά το υψηλό κόστος) οι 31.000 αφορούν την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας (γι’ αυτό όπως είπε η αύξηση του προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί στις αντλίες θερμότητας). Τα ακριβή μεγέθη θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι στη χώρα υπάρχουν 4,3 εκατ. κατοικίες ενώ από τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που έχουν εφαρμοστεί ως τώρα καλύπτονται περί τις 150.000 κατοικίες. Συνεπώς, όπως τόνισε, δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για να επιδοτηθεί το σύνολο των κατοικιών. «Θα πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε την κουλτούρα επενδύσεων στα νοικοκυριά που επλήγη λόγω της κρίσης, να αυξήσουμε τα προγράμματα μακροχρόνιου δανεισμού και να αποφασίσει η ΕΕ ότι οι στόχοι θα είναι ρεαλιστικοί. Δεν πρέπει να κληθεί η Ελλάδα να διαθέσει δεκάδες δισ., που δεν έχει, σε μη αποδοτικές επενδύσεις». Προϊδέασε επίσης για μείωση των ποσοστών επιδότησης στα επόμενα προγράμματα προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Σε σχέση δε με τις καθυστερήσεις στα προηγούμενα «Εξοικονομώ», είπε ότι δεν οφείλονται στην έλλειψη των πόρων αλλά στις διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζονται από την ΕΕ, παράγοντες που έχουν εξαλειφθεί στα νέα προγράμματα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι στο πρώτο 5ήμερο του Φεβρουαρίου θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» που θα παρέχει άτοκα δάνεια χωρίς ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος επεσήμανε τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της ενεργειακής κρίσης και οι οποίες αντιμετωπίζονται με επενδύσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια των σχολείων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Πρωτοβουλίες που οδηγούν μέσω της μείωσης του κόστους και σε χαμηλότερα δημοτικά τέλη.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων με δράσεις που έχουν εκκινήσει.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της πράσινης μετάβασης στον τουρισμό με ελαχιστοποίηση την επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, ζήτημα που απασχολεί πλέον και τους τουρίστες. Αναφέρθηκε επίσης στα προγράμματα ενίσχυσης του ορεινού τουρισμού που εξυπηρετεί την διεύρυνση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος χωρικά και χρονικά.

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου σημείωσε πως τα τελευταία 5 χρόνια διατέθηκαν 2,1 δισ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση 146.000 κατοικιών. Πρόσθεσε ότι πέρα από τα 7 προγράμματα που «τρέχουν» αυτή την περίοδο, προηγήθηκαν τα «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» και «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα» τα οποία επίσης είμαι ενεργά αυτήν την περίοδο. Είπε επίσης ότι είναι υπό συζήτηση στην ΕΕ το Social climate fund για ευάλωτους πολίτες.

Ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης ανέφερε ότι στα μελλοντικά προγράμματα θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις αντλίες θερμότητας, οι οποίες εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλουν και στον εξηλεκτρισμό της οικονομίας. Σημείωσε ωστόσο την αντινομία που δημιουργεί η κοινοτική υποχρέωση για αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο (τα οποία έως πρόσφατα επιδοτούνταν) με αντλίες θερμότητας. Όπως επίσης η αναβάθμιση του συνόλου των σπιτιών στην κατηγορία Γ’ την προσεχή δεκαετία είναι ένας στόχος ανέφικτος.

Ανέφερε επίσης ότι στα επόμενα «Εξοικονομώ» θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και ανάθεση σε τρίτους της αξιολόγησης των αιτήσεων για επιτάχυνση των διαδικασιών ενώ θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών.

Ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης είπε ότι από τα 36 δισ. του συνολικού προϋπολογισμού έχουν παραληφθεί πάνω από το 50% των πόρων (18,2 δισ.), ποσοστό που το Μάρτιο θα ανέβει στο 60%. Εκτίμησε δε ότι από αυτά έχουν εκταμιευθεί προς την αγορά (δάνεια και επιδοτήσεις) περί τα 11 δισ. ευρώ.

Τα προγράμματα που «τρέχουν» από την αρχή του έτους είναι τα «Εξοικονομώ 2025», «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις», «Προώθηση Ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης», «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων», «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών» και «Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων».

