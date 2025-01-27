Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης (AI) DeepSeek «ταρακουνά» τη Δευτέρα τα διεθνή χρηματιστήρια, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογική κυριαρχία της Αμερικής.

Το ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχετικά με το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek, το οποίο είναι οικονομικά αποδοτικό, ενώ λειτουργεί σε λιγότερο προηγμένα τσιπ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις γιγάντιες αποτιμήσεις εταιρειών όπως η Nvidia, η οποία έχει ηγηθεί της παγκόσμιας «έκρηξης» των μετοχών AI, καθώς τα τσιπ της θεωρήθηκαν απαραίτητα για την τεχνολογία. Σημειώνεται ότι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πριν το άνοιγμα της Wall Street, η μετοχή του τεχνολογικού κολοσού Nvidia καταγράφει έως και «βουτιά» 10%.

«Η DeepSeek δείχνει ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με χαμηλότερο κόστος», δήλωσε ο Vey-Sern Ling, διευθύνων σύμβουλος της Union Bancaire Privee. «Αυτό μπορεί ενδεχομένως να εκτροχιάσει την επενδυτική αντίληψη για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης».

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek - που ιδρύθηκε από τον Liang Wenfeng - θεωρείται ευρέως ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τελευταίες προτάσεις των OpenAI και Meta Platforms. Η εφαρμογή της DeepSeek, η οποία επαινέθηκε από τον επενδυτή Marc Andreessen ως «μία από τις πιο εκπληκτικές και εντυπωσιακές ανακαλύψεις», δείχνει το έργο και τη συλλογιστική της καθώς αντιμετωπίζει το γραπτό ερώτημα ή την προτροπή ενός χρήστη. Το προϊόν που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της κατάταξης του App Store της Apple, με τους χρήστες να επαινούν τη διαφάνειά του.

Το προϊόν της DeepSeek «αμφισβητεί τις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα που έχει αναλάβει η Silicon Valley και είναι αυτός ο καταλληλότερος τρόπος προσέγγισης της τάσης της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Nirgunan Tiruchelvam, επικεφαλής του τμήματος καταναλωτών και διαδικτύου της Aletheia Capital με έδρα τη Σιγκαπούρη. «Θέτει υπό αμφισβήτηση τους τεράστιους πόρους που έχουν αφιερωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη».

Στη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, τα futures του Nasdaq κατέγραψαν «βουτιά» έως και 5% και του S&P 500 έως και 2%. Απώλειες καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον τεχνολογικό κλάδο να καταγράφει πτώση 4%. Ο Nasdaq 100 και ο τεχνολογικός υποδείκτης του ευρωπαϊκού Stoxx 600 οδεύουν προς τη «διαγραφή» κεφαλαιοποίησης ύψους περίπου 1 τρισ. δολαρίων, αν οι απώλειες των αγορών συνεχιστούν.

Η πτώση των futures του Nasdaq έρχεται στην αρχή μιας μεγάλης εβδομάδας για τα εταιρικά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Apple και η Microsoft. Η αύξηση των κερδών αναμένεται να έχει επιβραδυνθεί, ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν διογκωμένες, προκαλώντας για άλλη μια φορά ανησυχία για το μεγάλο ράλι του κλάδου με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κυκλοφορία του DeepSeek εγείρει νέες αμφιβολίες, αμφισβητώντας την άποψη ότι η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας βρίσκεται χρόνια πίσω από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ. Οι εμπορικοί περιορισμοί της Ουάσινγκτον είχαν κρατήσει τα πιο πρωτοποριακά τσιπ μακριά από τα χέρια της Κίνας, αλλά το μοντέλο της DeepSeek κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που είναι εύκολα προσβάσιμη.

«Ενώ οι σημερινοί ηγέτες του χώρου, όπως η Nvidia, έχουν ισχυρή παρουσία στον χώρο, το γεγονός αυτό αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη», δήλωσε ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Saxo Markets. «Η εμφάνιση της κινεζικής DeepSeek δείχνει ότι ο ανταγωνισμός εντείνεται, και παρόλο που μπορεί να μην αποτελεί σημαντική απειλή τώρα, οι μελλοντικοί ανταγωνιστές θα εξελίσσονται ταχύτερα και θα αμφισβητούν πιο γρήγορα τις καθιερωμένες εταιρείες. Τα κέρδη αυτής της εβδομάδας θα αποτελέσουν μια τεράστια δοκιμασία».

Σε ένα σύνολο δοκιμών, το μοντέλο της DeepSeek ξεπέρασε το Llama 3.1 της Meta, το GPT-4o της OpenAI και το Claude Sonnet 3.5 της Anthropic σε ακρίβεια από την επίλυση σύνθετων προβλημάτων έως τα μαθηματικά και την κωδικοποίηση, σύμφωνα με το CNBC.

Η DeepSeek κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και το r1, ένα μοντέλο συλλογισμού που επίσης ξεπέρασε το τελευταίο o1 της OpenAI σε πολλές από τις δοκιμές τρίτων.

«Βλέποντας το νέο μοντέλο DeepSeek, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Τετάρτη. «Θα πρέπει να λάβουμε πολύ, πολύ σοβαρά στα υπόψη μας τις εξελίξεις από την Κίνα».

Η DeepSeek έπρεπε επίσης να ξεπεράσει τους αυστηρούς περιορισμούς στους ημιαγωγούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Κίνα, αποκόπτοντας τη χώρα από την πρόσβαση στα πιο ισχυρά τσιπ, όπως τα H100 της Nvidia. Οι τελευταίες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η DeepSeek είτε βρήκε τρόπο να παρακάμψει τους κανόνες, είτε ότι οι έλεγχοι εξαγωγών δεν ήταν ο ασφυκτικός κλοιός που επεδίωκε η Ουάσινγκτον.

Λίγα είναι γνωστά για το εργαστήριο και τον ιδρυτή του, Liang WenFeng. Το DeepSeek γεννήθηκε από ένα κινεζικό hedge fund με την ονομασία High-Flyer Quant που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με αναφορές των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Αλλά η DeepSeek δεν είναι η μόνη κινεζική εταιρεία που ξεχωρίζει στον κλάδο τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κορυφαίος ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης Kai-Fu Lee δήλωσε ότι η νεοσύστατη επιχείρησή του 01.ai εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας μόνο 3 εκατ. δολάρια. Η μητρική εταιρεία ByteDance της TikTok κυκλοφόρησε την Τετάρτη μια ενημερωμένη έκδοση του μοντέλου της που ισχυρίζεται ότι ξεπερνά το o1 της OpenAI σε μια βασική δοκιμή.

«Η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Aravind Srinivas. «Επειδή έπρεπε να βρουν λύσεις, κατέληξαν να κατασκευάσουν κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.