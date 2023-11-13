ΤΧΣ: Πώληση 211.138.299 μετοχών της Alpha Bank στην UniCredit έναντι συνολικού τιμήματος 293.482.235,61 ευρώ

Το ΤΧΣ ανακοίνωσε την πώληση 211.138.299 μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. στην UniCredit S.p.A. έναντι συνολικού τιμήματος 293.482.235,61 ευρώ.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρονται τα εξής:

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η «UniCredit»), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η «Συναλλαγή»).

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η «Προσφορά»), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.

Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού 1,39 ευρώ ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

