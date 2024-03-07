Το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Η Δημόσια Προσφορά, που ολοκληρώθηκε σήμερα επιτυχώς, προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ.

O πρόεδρος του ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση:

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών του στη Τράπεζα Πειραιώς. Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών. Το σημερινό αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο, για περισσότερο από μία δεκαετία, με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την ομάδα του ΤΧΣ για την προετοιμασία και επιτυχημένη εκτέλεση της συναλλαγής αυτής».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο πρώτος κύκλος της στρατηγικής αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες, γεγονός που μας αφήνει με ένα βαθύτατο αίσθημα ικανοποίησης. Η τέταρτη κατά σειρά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο των 6 μηνών), επιτυχής αποεπένδυση, αποτελεί μια πλήρη επιβεβαίωση της στρατηγικής και των βασικών επιλογών του Ταμείου. Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας (περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά).

Η προσέλκυση, από την έναρξή της διάθεσης (το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε 6 μόλις λεπτά από το άνοιγμα), ισχυρότατου ενδιαφέροντος από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.

Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Τράπεζα Πειραιώς, επισφραγίζει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές.

Για τον λόγο αυτό θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς την διοίκηση -ιδιαίτερα δε προς τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου- και το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαιρετική συνεργασία με το Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, η οποία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα γι' αυτό το σημαντικό επίτευγμα.

Ένα εξίσου μεγάλο "μπράβο και ένα ευχαριστώ από καρδιάς" αξίζει και στους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την άψογη προετοιμασία και εκτέλεση της συναλλαγής. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωσή τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην έως τώρα εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση, όχι μόνο του συγκεκριμένου εγχειρήματος αλλά και ολόκληρης της στρατηγικής αποεπένδυσης.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή έκβαση του στόχου της αποεπένδυσης του Ταμείου, η οποία αποτελεί ορόσημο για την εθνική οικονομία και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη πλέον των αγορών στις λαμπρές προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

