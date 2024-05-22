Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου σήμερα - Στόχος η άντληση 250 εκατ. ευρώ

Στις αγορές βγαίνει σήμερα το ελληνικό Δημόσιο επιδιώκοντας να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στο πλαίσιο της προγραμματισμένης δημοπρασίας θα προχωρήσει στην επανέκδοση 10ετούς ομολόγου.

Η δημοπρασία θα αφορά στην επανέκδοση του ομολόγου σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 15 Ιουνίου 2034, σε άυλη μορφή, (ISIN GR0124040743.)

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 (Τ+5).

Στο μεταξύ σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, ενόψει της προγραμματισμένης για αύριο δημοπρασίας του ελληνικού Δημοσίου.

Πάντως, στις μεγαλύτερες αγορές διατηρείται ενισχυμένη η διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, καθώς τα χθεσινά σχόλια αξιωματούχων της Fed δεν επηρέασαν σημαντικά τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτές προεξοφλούν ότι η Fed θα προβεί σε μείωση των επιτοκίων στη σύσκεψη του Σεπτεμβρίου.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Γερμανία, ο δείκτης τιμών παραγωγού παρουσίασε τον Απρίλιο μηνιαία αύξηση μικρότερη (0,2%) των εκτιμήσεων (0,3%) και σε ετήσια βάση κατέγραψε πτώση κατά 3,3% (Μάρτιος -2,9%). Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Eλλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,50% από 3,49% που έκλεισε στο χθες έναντι 2,49% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,01%.

Στην αγορά συναλλάγματος σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης κινήθηκε η ισοτιμία ευρώ/ δολαρίου, καθώς το απόγευμα το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0854δολ. από το επίπεδο των 1,0842 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

