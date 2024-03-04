Λογαριασμός
Ισχυρή ζήτηση για το 27% της Τράπεζας Πειραιώς - «Κάλυψη εξπρές» τoυ βιβλίου προσφορών

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου

Πειραιώς

Ισχυρή ζήτηση για το 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σημειώνεται από το πρωί, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται μέσα σε λίγη ώρα από το άνοιγμα του. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου.

Οι μετοχές διατίθενται τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς επενδυτές

Η διάθεση των μετοχών ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα.

Το ΤΧΣ διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των όρων της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

Το χρονοδιάγραμμα του placement

  • Δευτέρα 4 Μαρτίου: Έναρξη της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος).
  • Τετάρτη 6 Μαρτίου: Λήξη της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος).
  • Πέμπτη 7 Μαρτίου: Ανακοίνωση της τιμής προσφοράς από το ΤΧΣ και την τράπεζα και αναλυτική ανακοίνωση για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς.
  • Τρίτη 11 Μαρτίου: Πίστωση των μετοχών στις μερίδες των επενδυτών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τράπεζα Πειραιώς ΤΧΣ
