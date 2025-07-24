Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σφοδρός επικριτής του προέδρου της Fed, Τζέρομ Πάουελ, θα επισκεφθεί Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Πάουελ για το ότι δεν μειώνει τα επιτόκια στις ΗΠΑ, αποκαλώντας τον «βλάκα» την Τρίτη και δηλώνοντας δημοσίως ότι σκέφτεται να τον απολύσει, σημειώνει το Reuters.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, πρότεινε τον Πάουελ για την ηγεσία της τράπεζας, αλλά έκτοτε έχει αλλάξει γνώμη λόγω διαφωνιών σχετικά με τα επιτόκια και την οικονομία. Μεταξύ των θητειών του Τραμπ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρότεινε τον Πάουελ για δεύτερη θητεία.

Προσθέτοντας λάδι στη φωτιά της οργής του Τραμπ, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κατηγόρησαν την Fed για κακοδιαχείριση της ανακαίνισης δύο ιστορικών κτιρίων στην Ουάσινγκτον, υπονοώντας κακή εποπτεία και πιθανή απάτη. Ο διευθυντής του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ, υπολόγισε το κόστος της υπέρβασης σε «700 εκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται».

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπλερ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης θα επισκεφθούν την Fed την Πέμπτη, αλλά δεν ανέφερε αν ο πρόεδρος θα συμμετέχει. Σε ένα πρόγραμμα που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη το βράδυ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Fed την Πέμπτη. Δεν ξεκαθάρισε ωστόσο, αν ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πάουελ.

Τακτική εκφοβισμού

Η αρχική αντίδραση της αγοράς στην είδηση της επίσκεψης του Τραμπ ήταν συγκρατημένη, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς να παραμένει σταθερή στο 4,387% κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης στην Ασία και το δολάριο να υποχωρεί ελαφρώς.

Η δημόσια κριτική του Τραμπ προς τον Πάουελ και η φημολογία απόλυσής του, έχουν αναστατώσει στο παρελθόν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς έχουν απειλήσει ένα βασικό θεμέλιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος: την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και την ελευθερία τους από πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν βιάζεται να ορίσει νέο πρόεδρο για να αντικαταστήσει τον Πάουελ, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της τράπεζας λήγει τον Μάιο του 2026. Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η κυβέρνηση πιθανότατα θα ανακοινώσει τον διάδοχο τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

«Η μικρή αναταραχή που προκάλεσε η επίσκεψη του Τραμπ μπορεί να έχει περάσει, δεδομένου ότι ο Μπέσεντ ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία πρόθεση να απολύσει τον Πάουελ», δήλωσε ο Ματ Σίμπσον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στο City Index στο Μπρίσμπεϊν. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πάουελ έχει γλιτώσει. Η ανακοίνωση του Τραμπ για προσωπική επίσκεψη στην έδρα της Fed λίγες μέρες μετά την επίθεση εναντίον του Πάουελ και την ανακαίνιση μοιάζει λιγότερο με πολιτική κίνηση και περισσότερο με τακτική εκφοβισμού», επεσήμανε.

Συνήθως, οι πρόεδροι των ΗΠΑ αποφεύγουν να σχολιάζουν την πολιτική της Fed, σε ένδειξη σεβασμού προς την αυτονομία της τράπεζας, αλλά ο Τραμπ, του οποίου ο τρόπος διακυβέρνησης παραβιάζει τις πολιτικές νόρμες, δεν έχει ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα.

Από την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε θεσμούς, από δικηγορικά γραφεία έως πανεπιστήμια και μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφώσει την αμερικανική κοινωνία σύμφωνα με το όραμά του.

Πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε πρόσφατη γνωμοδότησή του, φάνηκε να υποδηλώνει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να απολύσει τον Πάουελ χωρίς σοβαρό λόγο. Έκτοτε, η υπέρβαση του κόστους του έργου ανακαίνισης της έδρας της Fed έχει γίνει το επίκεντρο της εκστρατείας πίεσης της κυβέρνησης προς τον πρόεδρο της Fed.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε η Fed να μειώσει το βασικό επιτόκιο στο 1% από το τρέχον εύρος του 4,25%-4,50%, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα δανεισμού της κυβέρνησης. Αυτό θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα αυξανόμενα ελλείμματα που αναμένεται να προκύψουν από τον νόμο για τις δαπάνες και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Ωστόσο, ένα τόσο χαμηλό επιτόκιο της Fed είναι συνήθως ένδειξη ότι μια χώρα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Κανένας από τους 19 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed δεν προβλέπει πτώση των επιτοκίων στο επίπεδο που επιθυμεί ο Τραμπ. Οι τελευταίες προβλέψεις τους τον περασμένο μήνα, έδειξαν ότι οι περισσότεροι αναμένουν το επιτόκιο να μην πέσει κάτω από το εύρος 3,25%-3,50% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.



Η Fed συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο τρέχον εύρος. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η τράπεζα θα ξαναρχίσει να μειώνει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Καθώς ο Τραμπ αύξησε την πίεση στον Πάουελ αυτή την εβδομάδα, οι άμεσοι προκάτοχοί του, Μπεν Μπερνάνκι και Τζάνετ Γέλεν, δήλωσαν ότι οι απαιτήσεις του Τραμπ για «ριζικές» μειώσεις των επιτοκίων και οι απειλές να απολύσει τον Πάουελ «διακινδυνεύουν να προκαλέσουν μόνιμη και σοβαρή οικονομική ζημιά».



Πηγή: skai.gr

