Γιατί ανθίζει η μαύρη εργασία στη Γερμανία;

Την ώρα που η οικονομία της Γερμανίας παραμένει σε φάση συρρίκνωσης, η παραοικονομία και η μαύρη εργασία γνωρίζουν αξιοσημείωτη άνθηση. Το ποσοστό συμμετοχής της παραοικονομίας στην οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατακόρυφα το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τον διακεκριμένο οικονομολόγο Φρίντριχ Σνάιντερ του Πανεπιστημίου του Λιντς, για το 2024 το μέγεθος της παραοικονομίας στη Γερμανία εκτιμάται στα 482 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2025 προβλέπεται περεταίρω άνοδος κατά 6,1%, στα 511 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά, η παραοικονομία συνιστά πλέον το 11-12% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό συγκρίσιμο με εκείνο σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, αλλά σαφώς χαμηλότερο από χώρες όπως η Ρουμανία (30%) και η Ελλάδα (22%).

Πτώση του φορολογικού ηθικού και αύξηση της μαύρης εργασίας

Ποιοι παράγοντες οδηγούν όμως σε αυτή τη ραγδαία αύξηση της μαύρης εργασίας και της παραοικονομίας; Η απάντηση, σύμφωνα με τον Σνάιντερ, έγκειται στην έντονη αίσθηση δυσαρέσκειας που αισθάνονται οι πολίτες όταν υποχρεούνται να καταβάλλουν υψηλούς φόρους και εισφορές, χωρίς να λαμβάνουν ανταποδοτικές υπηρεσίες. *Όταν οι συγκοινωνίες υπολειτουργούν και το κράτος δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των πολιτών, το φορολογικό ήθος φθίνει*, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «η μαύρη εργασία είναι η φορολογική επανάσταση του μικρού ανθρώπου», καθώς αποτελεί κυρίως αντίδραση στη φορολογική πίεση και όχι εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Η μεγάλη φορολόγηση, σε συνδυασμό με ανεπαρκείς κρατικές παροχές, ωθούν ολοένα και περισσότερους πολίτες σε άτυπες μορφές εργασίας προκειμένου να αντισταθμίσουν απώλειες εισοδήματος ή να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Ο ρόλος των κοινωνικών επιδομάτων και τα κίνητρα της παραοικονομίας

Στον δημόσιο διάλογο έχει έρθει το θέμα των κοινωνικών επιδομάτων, με αιχμή το «Επίδομα του Πολίτη» (Bürgergeld). Οι επικριτές υποστηρίζουν πως η αύξηση των κοινωνικών δαπανών δημιουργεί κίνητρα για μαύρη εργασία. Μετά την αύξηση του εν λόγω επιδόματος κατά 12% από 1ης Ιανουαρίου 2024, πάνω από 88.000 άτομα φέρονται να εγκατέλειψαν επισήμως τις περιθωριακές θέσεις απασχόλησης – πολλές από τις οποίες είναι καίριας σημασίας για την οικονομία.

Η συζήτηση οξύνθηκε όταν ο καγκελάριος Μερτς πρότεινε τον περιορισμό του επιδόματος στέγασης για δικαιούχους του «Επιδόματος του Πολίτη», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από το SPD και την αντιπολίτευση. Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας παραδέχτηκε δημόσια ότι η κρατική υποστήριξη έχει προσελκύσει *«μαφιόζικες δομές»* και άτομα που εκμεταλλεύονται παρανόμως το σύστημα, εργάζονται μαύρα και λαμβάνουν ταυτόχρονα κοινωνικά επιδόματα.

Προκλήσεις στην καταστολή της παραοικονομίας

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων απαιτεί καλύτερο συντονισμό και διασταύρωση δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην πιο στενή διασύνδεση μεταξύ των κέντρων εύρεσης εργασίας και των τελωνείων για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας.

Τελικά, σύμφωνα με τον Σνάιντερ, κομβικό ρόλο στη μείωση της μαύρης εργασίας διαδραματίζει μια ακμάζουσα οικονομία. *«Εάν η χώρα περάσει σε φάση πλήρους ανάπτυξης, η παραοικονομία θα υποχωρήσει»*, εκτιμά χαρακτηριστικά ο ειδικός.

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

