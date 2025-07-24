Ποιοι ασφαλισμένοι πληρώνουν έξτρα εισφορές ως τις 31 Ιουλίου και ποιοι παίρνουν επιστροφή

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2024 και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για αποπληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων: Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, οι οποίοι παράλληλα εργάζονται και ως μισθωτοί, καλούνται να πληρώσουν τις έξτρα εισφορές που τους προέκυψαν, εφόσον κατέβαλλαν χαμηλότερα ποσά από εκείνα που θα έπρεπε βάσει νόμου την περασμένη χρονιά. Υπάρχουν και αρκετές χιλιάδες ασφαλισμένων που θα τους επιστραφούν χρήματα.

Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Εισφορές Μη Μισθωτών» στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

Η διαδικασία πληρωμής και επιστροφής εισφορών

Η εκκαθάριση αφορούσε συνολικά σε 345.993 ασφαλισμένους, εκ των οποίων 223.498 έχουν να πληρώσουν, 37.181 θα λάβουν επιστροφή και 85.314 ούτε χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, ούτε τους… χρωστάει!

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο πληρωμής ή επιστροφής, ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τα εξής:

- Χρεωστική Εκκαθάριση: Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα έως τις 31/07/2025.

- Πιστωτική Εκκαθάριση: Οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν «Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων» μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, το προς επιστροφή ποσό παραμένει στον φορέα ως πιστωτικό υπόλοιπο και θα συμψηφιστεί με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Η νομοθεσία που ισχύει από την 1-1-2020 ορίζει πως, οι μισθωτοί, που έχουν ταυτόχρονα και μπλοκάκι, απαλλάσσονται από τις εισφορές από το παράλληλο ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τα ελάχιστα ποσά εισφορών που καταβάλλουν ως μισθωτοί διαμορφώνονται στο ύψος τουλάχιστον εκείνων που αντιστοιχούν στην εισφορά της 2ης κατηγορίας των εισφορών των μη μισθωτών.

Για το 2024 η εισφορά της Β’ κατηγορίας των μη μισθωτών ήταν 285,88 ευρώ, που σημαίνει, ότι οι παράλληλα ασφαλισμένοι, εάν ως μισθωτοί κατέβαλαν μηνιαία εισφορά κάτω των 285,88 ευρώ, θα κληθούν να πληρώσουν τη διαφορά που αντιστοιχεί μέχρι το συγκεκριμένο ποσό για το 12μηνο του 2024.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες προκύπτει πιστωτικό εκκαθαριστικό, με την έννοια ότι ο μη μισθωτός ασφαλισμένος έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία και έτσι, έχει καταβάλει υψηλότερα ποσά εισφορών από τα απαιτούμενα, θα γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός των εισφορών που οφείλονται, σε σχέση με τις τρέχουσες.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

Αν η απασχόληση με μπλοκάκι είναι στον ίδιο εργοδότη, στον οποίο απασχολείται ως μισθωτός, δεν ισχύει η απαλλαγή και πληρώνει εισφορές και για τα εισοδήματα από το μπλοκάκι.

Για νέους με επαγγελματική δραστηριότητα έως 5 έτη, εφόσον υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση, η απαλλαγή ισχύει εφόσον η εισφορά της μισθωτής απασχόλησης καλύπτει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι τα 238,23 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, την οποία κερδίζουν για πέντε χρόνια οι νέοι επαγγελματίες, «δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται».

Επίσης, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καταβολή των περσινών εισφορών πραγματοποιείται παράλληλα με την καταβολή και των τρεχουσών εισφορών, όπως απορρέουν από τη μισθωτή απασχόληση που έχει ο καθένας από τους ενδιαφερόμενους, αλλά και από την παράλληλη μη μισθωτή εργασία, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν επιλεχθεί.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών για τις εισφορές του 2024, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα θα προβούν σε αναζήτηση μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον δύο μηνών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.