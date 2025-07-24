Καθώς η ημερομηνία της 1ης Αυγούστου πλησιάζει, η αγωνία για το ποσοστό των δασμών που θα αποφασίσει να επιβάλει στην ΕΕ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κορυφώνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε την Τετάρτη, ότι δεν θα πέσει κάτω από το 15%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάνει και το 50%, σημειώνει το Bloomberg.

Από 15%-50% οι δασμοί

«Θα έχουμε ένα απλό, ξεκάθαρο δασμολογικό ποσοστό μεταξύ 15% και 50%», δήλωσε ο Τραμπ σε μια σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ουάσινγκτον. «Κάποιοι από τους δασμούς θα είναι στο 50%, επειδή δεν έχουμε πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες», επεσήμανε.

Η δήλωση του Τραμπ ότι οι δασμοί θα ξεκινούν από 15% αντιπροσωπεύει την τελευταία ανατροπή στην προσπάθειά του να επιβάλει δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι ο Τραμπ επιδιώκει να επιβάλει πιο επιθετικά τους δασμούς στις εξαγωγές από χώρες εκτός της μικρής ομάδας που μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να διαπραγματευτεί εμπορικά πλαίσια με την Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι περισσότερες από 150 χώρες θα λάβουν μια επιστολή που θα περιλαμβάνει ένα δασμολογικό συντελεστή «πιθανώς 10 ή 15%, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα». Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε την Κυριακή στο CBS News ότι μικρές χώρες, όπως «οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι χώρες της Καραϊβικής και πολλές χώρες της Αφρικής», θα έχουν βασικό δασμολογικό συντελεστή 10%. Και κατά την πρώτη ανακοίνωση των δασμών τον Απρίλιο, ο Τραμπ αποκάλυψε έναν καθολικό δασμολογικό συντελεστή 10% για σχεδόν όλες τις χώρες.

Ενώ ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του αρχικά εξέφρασαν την ελπίδα να εξασφαλίσουν πολλαπλές συμφωνίες, ο πρόεδρος έχει προωθήσει τις ίδιες τις επιστολές για τους δασμούς ως «συμφωνίες» και έχει υπονοήσει ότι δεν ενδιαφέρεται για ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιες χώρες να συνάψουν συμφωνίες που θα μπορούσαν να μειώσουν αυτούς τους συντελεστές.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον δασμό 25% που είχε απειλήσει να επιβάλει στην Ιαπωνία σε 15%, με αντάλλαγμα την άρση των περιορισμών της χώρας σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, καθώς και την προσφορά υποστήριξης ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης συζητήσει ένα παρόμοιο ταμείο με τη Νότια Κορέα, μια χώρα που επίσης επικεντρώνεται στην επίτευξη ενός συντελεστή 15%. Και οι Φιλιππίνες στοχεύουν να μειώσουν τον δικό τους δασμολογικό συντελεστή στο επίπεδο του 15% από τον τρέχοντα συντελεστή 19%, σύμφωνα με τον πρέσβη της χώρας στις ΗΠΑ, Jose Manuel Romualdez.

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι στο Βιετνάμ εκτιμούν ότι οι εξαγωγές του προς τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειωθούν κατά ένα τρίτο εάν τεθούν σε ισχύ οι υψηλότεροι δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθούν να πιέζουν για την επίτευξη συμφωνιών πριν τεθούν σε ισχύ οι αυξημένοι δασμοί.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «εφαρμόσει έναν πολύ, πολύ απλό δασμό για ορισμένες χώρες», επειδή υπάρχουν τόσες πολλές χώρες που «δεν είναι δυνατόν να διαπραγματευτείς συμφωνίες με όλες». Ανέφερε επίσης ότι οι συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «σοβαρές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.