Δεν επηρεάζεται η Ελλάδα και οι χώρες που λειτουργεί η The Body Shop ως franchise

Ανακοινώθηκε εχθές από τους διαχειριστές της The Body Shop International Limited, μια σειρά μέτρων για το επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης για τις επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό είναι ένα ζωτικό βήμα για τη μεταμόρφωση της εταιρείας κεντρικά και σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει τα θεμέλια για τη βιωσιμότητα της εταιρείας στον πυρήνα της.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μέχρι στιγμής είναι:

Μείωση αριθμού καταστημάτων στη Μεγάλη Βρετανία

Ενώ τα καταστήματα παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής στρατηγικής, οι Διαχειριστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τρέχον αριθμός καταστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί τη σωστή αναλογία. Ως άμεσο βήμα, επτά καταστήματα έκλεισαν εχθές (Τρίτη 20 Φεβρουαρίου), ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα κλεισίματα καταστημάτων. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, σχεδόν τα μισά καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κλείσουν. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 198 καταστήματα.

Μείωση προσωπικού στα κεντρικά γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία

Μετά την πώληση των company επιχειρήσεων στην κεντρική Ευρώπη και μέρη της Ασίας, η The Body Shop θα αναδιαρθρώσει επίσης το προσωπικό και τους ρόλους στα κεντρικά της γραφεία που εδρεύουν στη Μεγάλη Βρετανία. Ο αριθμός των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 40%, δηλαδή σταδιακά θα παραμείνουν γύρω στους 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Οι Global Head Franchise Partners της εταιρείας όπως είναι η Ελλάδα και πλήθος άλλων χωρών που λειτουργούν στο πλαίσιο της franchise συνεργασίας, δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις αυτές καθώς λειτουργούν ως αυτόνομες επιχειρήσεις.

Αυτές οι διορθωτικές κινήσεις στα κεντρικά της εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση του εμβληματικού brand στον πυρήνα του και τη φιλοδοξία να γίνει μια σύγχρονη, δυναμική εταιρείας ομορφιάς που θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί επάξια τα beauty brands σε όλο τον κόσμο.

Σας ενημερώνουμε επισήμως ότι τα 33 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thebodyshop.gr λειτουργούν κανονικά με αναπτυξιακή μάλιστα τροχιά, προσφέροντας από το 1978 ηθικά προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς.

Η εταιρεία στα κεντρικά της στο Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις με καθεστώς εξυγίανσης όπως και σε όποιες άλλες ιδιόκτητες αγορές που έχει η The Body Shop International Limited με στόχο να επανέλθει πιο ισχυρή στον κεντρικό της πυρήνα.

Πηγή: skai.gr

