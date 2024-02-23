Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt αναφέρεται κατά κύριο λόγο στον ρόλο της κεντρικής τράπεζας στην Τουρκία, με αφορμή την απόφασή της να μην μεταβάλει το ύψος των επιτοκίων, για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2023. Όπως επισημαίνει «είναι η πρώτη απόφαση που φέρει την υπογραφή του νέου κεντρικού τραπεζίτη Φατίχ Καραχάν. Τον Φεβρουάριο είχε απροσδόκητα διαδεχθεί τη Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν, η οποία πρέσβευε μία αυστηρή νομισματική πολιτική».

Η εφημερίδα του Ντίσελντορφ υπενθυμίζει ότι «η ίδια η κεντρική τράπεζα χάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος της αξιοπιστίας της. Η Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν παραιτήθηκε μετά από μόλις οκτώ μήνες στο αξίωμα, καθώς η 44χρονη, άλλοτε τραπεζίτης στις ΗΠΑ, αντιμετώπιζε κατηγορίες για διαφθορά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η ίδια κάνει λόγο για 'δολοφονία χαρακτήρων'. Υπό την ηγεσία της Ερκάν το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε από 8,5% σε 45%. Πριν την επανεκλογή του, τον Ιούνιο του 2023, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία πολιτική χαμηλών επιτοκίων, παρότι ο πληθωρισμός κατά διαστήματα είχε εκτοξευθεί σε ποσοστά άνω του 80%».

Αλλά μήπως δεν αληθεύουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό; Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι «εκτός από την αλλαγή ηγεσίας (στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας) παρατηρητές ανησυχούν και για τα στοιχεία που δημοσιεύει η τουρκική Στατιστική Υπηρεσία. Τα εν λόγω στοιχεία δεν συνάδουν με τον δείκτη τιμών που έχει δημοσιεύσει το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα μπορούσαν να έχουν ανέβει ακόμη περισσότερο από τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις. Ο υψηλός πληθωρισμός πλήττει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην Τουρκία. Για παράδειγμα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί κατά 86,5%».

Ψηφοφόροι τουρκικής καταγωγής

H Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) αναφέρεται στο νέο πολιτικό σχήμα DAVA, που διεκδικεί ψήφους των μουσουλμάνων στη Γερμανία ενόψει ευρωεκλογών και θεωρείται από πολλούς ως το «μακρύ χέρι του Ερντογάν» στο εξωτερικό. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι «σε πρώτη ανάγνωση το νέο κόμμα αλιεύει ψήφους σε ένα παραδοσιακό προπύργιο του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD). Διακυβεύεται όμως και η κληρονομιά της Μέρκελ στα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης».

Το δημοσίευμα εστιάζει στo σημερινό πολιτικό τοπίο και αναφέρει ότι, με βάση τις καθιερωμένες αντιλήψεις, «το Κόμμα της Αριστεράς, με την ιδεολογική του συνάφεια προς το PKK ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τους πολίτες κουρδικής καταγωγής, ενώ το SPD εστιάζει σε εκείνους με καταγωγή από την Τουρκία, πολλοί εκ των οποίων, ως εργάτες, έχουν ερείσματα στα συνδικάτα και στη σοσιαλδημοκρατία. Με τους ψηφοφόρους τουρκικής καταγωγής συνδέεται όμως και η πολιτική του SPD για την παροχή υπηκοότητας, καθώς επίσης η πολυετής- και συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα- ανοχή πολιτικών του κόμματος στην Ομοσπονδία DITIB, που διοικεί μουσουλμανικά τεμένη και κατευθύνεται από την Άγκυρα».

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

