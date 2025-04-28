Πακέτο μέτρων έως 3 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ: Μείωση άμεσων φόρων - Παρεμβάσεις για τη στέγη

Πακέτο παροχών το οποίο αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το περσινό αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το πακέτο αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα.

Σε πρώτο πλάνο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς βρίσκονται οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων όπου θα ωφεληθούν όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με έμφαση στη μεσαία τάξη.

Ένα σενάριο προβλέπει παρεμβάσεις που επικεντρώνονται κυρίως στο κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 έως και 20.000 ευρώ όπου σήμερα ισχύει συντελεστής 22%. Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν πως το 22% είναι «απότομο» και συμφωνούν με τις διαπιστώσεις πως για να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση το ψαλίδι σε αυτόν τον συντελεστή θα πρέπει να είναι δραστικό.

Για τον συντελεστή 44% ο οποίος επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ η εκτίμηση είναι πως λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εργασία Ελλήνων επιστημόνων στη χώρα μας, ωθώντας τα «δικά μας παιδιά» να αναζητούν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.

Παρεμβάσεις για τη στέγη

Δεύτερη προτεραιότητα της κυβέρνησης φαίνεται να αποτελούν οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων από ενοίκια, με τις όποιες παρεμβάσεις να συνδέονται τελικά με το πλέγμα των μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Εκεί οι συντελεστές φτάνουν στο 45%. Στο τραπέζι βρίσκονται οι παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθώματα.

Επίσης, εξετάζεται με κάποιο τρόπο οι τράπεζες να δώσουν ευνοϊκά δάνεια για ανακαινίσεις σπιτιών καθώς υπάρχουν σχεδόν 700.000 κλειστά σπίτια.

Πηγή: skai.gr

