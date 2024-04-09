Της Άννας Μαρούλη

Στις αλλαγές στον κανονισμό της κύριας αγοράς και στα οφέλη που θα έχει για το ελληνικό χρηματιστήριο η μετάταξη του στις Ανεπτυγμένες Αγορές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννος Κοντόπουλος, σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα το μεσημέρι, σε εκπροσώπους Τύπου στο κτίριο του Χ.Α.

«H μετάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές είναι για μας ένα σημαντικό ορόσημο, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στις εισηγμένες εταιρείες να επιτυγχάνουν καλύτερες αποτιμήσεις, θα διευρύνει την πρόσβασή μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, θα αυξήσει τη ρευστότητα και θα μειώσει τη μεταβλητότητα της αγοράς μας. Θεωρούμε σκόπιμο σε βάθος χρόνου να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο συμμετέχουν οι καλύτερες διεθνείς αγορές, που διευρύνει την προβολή του Χρηματιστηρίου μας και ευνοεί τη συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών του», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Skai.gr, o CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο skai.gr, ο CFO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Νίκος Κοσκολέτος υπογράμμισε πως «η εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο έχει δημιουργήσει ένα θετικό momentum. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν εξωγενείς παράγοντες ικανοί να ανατρέψουν τη σημερινή δυναμική της αγοράς, είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2024 θα κλείσει με περισσότερες εισαγωγές από πέρυσι, τόσο στην Κύρια όσο και στην Εναλλακτική αγορά μας».

Ποια είναι η διαδικασία της μετάταξης στις Ανεπτυγμένες Αγορές;

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διαδικασία της μετάταξης στις Ανεπτυγμένες Αγορές περιλαμβάνει: Την εκπλήρωση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, την ανακοίνωση ένταξης σε ‘watch list’ και την ανακοίνωση ημερομηνίας οριστικής ένταξης.

Ο ίδιος σημείωσε πως θα χρειαστούν περίπου 1,5 – 2 χρόνια για να επιτευχθεί η αναβάθμιση, ενώ στόχος είναι η αποφυγή συχνών μεταπτώσεων μεταξύ των κατηγοριών καθώς και η διασφάλιση της ομαλότητας και του χαμηλού κόστους προσαρμογής για τους επενδυτές.

Τι αναμένεται να συμβεί στη διαδρομή μέχρι τη μετάταξη στις Ανεπτυγμένες Αγορές;

Ο κ. Κοντόπουλος τόνισε πως η μετάταξη δεν θα γίνει ταυτόχρονα από όλους τους οίκους αξιολόγησης.

Ο ίδιος, ανέφερε πως το Χ.Α. θα θεωρείται ταυτόχρονα Ανεπτυγμένη και Αναδυόμενη Αγορά από μερίδες επενδυτών. Υπογράμμισε πως οι επενδυτές δεν τοποθετούνται όλοι μαζί στην αρχή ή στο τέλος της διαδικασίας και πως οι εισροές κεφαλαίων σε βάθος χρόνου αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από τις εκροές που ενεργοποιούνται κατά τη μετάταξη.

Οι Τεχνικές και Ρυθμιστικές Βελτιώσεις στην πορεία προς την αναβάθμιση θα είναι:

H βελτίωση βάθους και ρευστότητας της αγοράς, μείωση κόστους και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων των Μελών του Χ.Α.

Η βελτίωση της τεχνικής υποδομής του Χ.Α. με στόχο τη μείωση του χρόνου απόκρισης συναλλαγών (latency)

Η αλλαγή του συστήματος υπολογισμού κινδύνου της εκκαθάρισης συναλλαγών (ATHEXClear)

Σημειώθηκε πως η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο α’ τρίμηνο του 2024 έφτασε στο 65,6%, ενώ η συμμετοχή στη συναλλακτική δραστηριότητα στο 55,7%.

Ο Μέσος Όρος Ενεργών Μερίδων Επενδυτών ανήλθε σε 26.409 το α’ τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Αλλαγές στον Κανονισμό της Κύριας Αγοράς

Αναφερόμενος στις αλλαγές που έρχονται στον κανονισμό της κύριας αγοράς, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών τόνισε πως οι στόχοι είναι:

H ενίσχυση του κύρους της Κύριας Αγοράς

Η προσέλκυση νέων εταιρειών για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας

Η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού προφίλ για τις εισηγμένες εταιρείες

Ο κ. Κοντόπουλος εξήγησε πως η κατάθεση της πρότασης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023 και πως αναμένεται η τυπική έγκριση του τελικού κειμένου τις επόμενες ημέρες, καθώς και η τυπική έγκριση του τελικού κειμένου από διοικητικά όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από την πλευρά της, η Νομική Σύμβουλος Διοίκησης, Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σμαράγδα Ρηγάκου, υπογράμμισε στο Skai.gr πως «με το νέο Κανονισμό, για πρώτη φορά δεν θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Χρηματιστηρίου να εφαρμόσει τα μέτρα προστασίας αγοράς σε μια εταιρεία λόγω ελλιπούς διασποράς, αλλά θα αποτελεί υποχρέωσή του σύμφωνα με τις νέες σαφείς διατάξεις».

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ο CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφέρθηκε και στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Αρχική Διασπορά

Όπως υπογράμμισε, προσδιορίζεται σε τουλάχιστον €200 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση που πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο μια εταιρεία για να δικαιούται να εισαχθεί με μικρότερο ποσοστό διασποράς από το 25%, το οποίο όμως δεν θα μπορεί να υπολείπεται του 15%.

Κερδοφορία

Καταργείται το ποσοτικό κριτήριο της κερδοφορίας.

Κεφαλαιοποίηση

Νέο κριτήριο εισαγωγής: ελάχιστη κεφαλαιοποίηση €40 εκατ. ώστε να διασφαλίζεται η εισαγωγή εταιρειών με ικανό μέγεθος στην Κύρια Αγορά.

Φορολογικός έλεγχος

Καταργείται το απαιτούμενο φορολογικό πιστοποιητικό. Επομένως, μειώνεται η γραφειοκρατεία.

Έλεγχος Επάρκειας Διασποράς σε Συνεχή Βάση

Η διασπορά θα θεωρείται επαρκής όταν:

Είναι τουλάχιστον 25% για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση < €200 εκατ.

για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση Είναι τουλάχιστον 15% για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση > €200 εκατ.

Σημειώνεται πως τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται αν η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στην κατηγορία της Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας.

Ο κ. Κοντόπουλος, επισήμανε πως η επαρκής διασπορά θα ελέγχεται 2 φορές το χρόνο (δηλαδή κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο) ενώ σε περίπτωση μη επαρκούς διασποράς θα παρέχεται προθεσμία 6+6 μηνών για αποκατάσταση.

Κατηγορία Επιτήρησης

Προστίθεται ως νέο κριτήριο υπαγωγής στην Κατηγορία Επιτήρησης η μη τήρηση επαρκούς διασποράς σε συνεχή βάση από τις εισηγμένες εταιρείες.

Παράλληλα, περιορίζεται ο χρόνος παραμονής μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης στα 2 έτη.

Αναστολή Διαπραγμάτευσης

Περιορίζεται ο χρόνος παραμονής μιας μετοχής σε καθεστώς αναστολής σε ένα έτος.

Το Χρηματιστήριο θα μπορεί να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση μιας μετοχής, και στις εξής περιπτώσεις:

όταν οι μετοχές παραμένουν στην Κατηγορία Επιτήρησης για > 2 έτη

όταν η διασπορά μιας μετοχής παραμείνει <10% μετά την παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο Κανονισμός (6+6 μήνες) για την αποκατάσταση της διασποράς της

μετά την παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο Κανονισμός για την αποκατάσταση της διασποράς της όταν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί σε ερώτημα του Χρηματιστηρίου εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή όταν το Χρηματιστήριο κρίνει ότι η σχετική απάντηση δεν είναι πλήρης, επαρκής ή τεκμηριωμένη

Διαγραφή Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Δυνατότητα διαγραφής θα υπάρχει μετά το πέρας των 6 μηνών σε Αναστολή , εν αντιθέσει με τους 18 μήνες που προβλέπει ο υφιστάμενος Κανονισμός. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας των 6 μηνών για ένα ακόμα εξάμηνο , κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εκδότη.

, εν αντιθέσει με τους 18 μήνες που προβλέπει ο υφιστάμενος Κανονισμός. Επίσης, δίνεται η , κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εκδότη. Επιπλέον, θα υπάρχει διαγραφή εταιρειών που οι μετοχές τους έχουν τεθεί σε αναστολή επειδή η διασπορά είναι < 10% καθώς και

καθώς και δυνατότητα του Χρηματιστηρίου να μεταφέρει τις μετοχές μιας εταιρείας από την Κύρια Αγορά σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

Νέα Κατηγορία Διαπραγμάτευσης για Επαγγελματίες Επενδυτές

Στη νέα κατηγορία Διαπραγμάτευσης για Επαγγελματίες Επενδυτές θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών μόνο από επαγγελματίες επενδυτές και ιδιώτες πελάτες και για ελάχιστο ποσό επένδυσης €100.000.

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η διευκόλυνση της εισαγωγής νέων χρηματοπιστωτικών μέσων (όπως Eurobonds).

Πηγή: skai.gr

